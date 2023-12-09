Було дев'ять чоловіків і три жінки, усіх людей вивезли з укриття Авдіївського коксохіму – Барабаш

Ці 12 людей прийшли в укриття заводу з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та попросили прихистку.

Дванадцять людей, які переховувалися в укритті Авдіївського коксохімічного заводу, вдалося евакуювати до більш безпечного регіону.

Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, пише "Суспільне".

За словами Барабаша, ці 12 людей прийшли в укриття заводу з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та попросили прихистку.

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"Залишалось 12 людей, це цивільні, частина з них працювала в підрядних організаціях, які по договору працювали на коксохімі. Вони знали, які там укриття є. І тому вони попросились", — розказав він.

Як повідомив Віталій Барабаш, було дуже складно їх вмовити, вони не хотіли їхати.

"Після виведення, вже місяць, мабуть, як вивели всіх працівників коксохіму, ці люди відмовились евакуйовуватись з заводу і залишались. Їх спочатку було 17, потім ми трьох вмовили, ще потім двох. Станом на вчора їх було 12, зараз вдалось всіх вмовити, всіх вивезли", - зазначив він.

Як розказав начальник МВА, люди перебувають в Покровську.

"Хтось з них поїде далі, хтось залишиться в Донецькій області. Як забажають", — розказав він.

Наразі з евакуйованими працюють психологи.

"Краще їх зараз не чіпати. Це дев'ять чоловіків і три жінки", - сказав Барабаш.

Барабаш також розказав, що в евакуації людей брали участь поліція, волонтери та працівники АКХЗ.

4 грудня в Авдіївській міській військовій адміністрації з'ясували, що 12-річний хлопець, якого переховували від евакуації батьки, виїхав з міста.

"Знайшли ми цю родину з хлопчиком, вони виїхали. 12-річного хлопчика батьки ховали від евакуації близько чотирьох місяців, стільки ж часу вони не отримували гуманітарну допомогу. В Авдіївці немає жодної дитини", — повідомляв Барабаш.

Нагадаємо, генерал в запасі Микола Маломуж заявив, що захоплення Авдіївки для росіян не є стратегічно важливим. Президент РФ Володимир Путін віддав наказ окупантам оточити місто до 15 грудня. Однак це рішення має політичний контекст.

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