Було два моменти: нардепка назвала найбільші корупційні ризики у відкликаному проєкті про мобілізацію

Попередня редакція законопроєкту про мобілізацію, який був відкликаний, мав високі корупційні ризики. Зокрема, це стосувалося надання більше повноважень органів місцевлого самоврядування та покарання порушників.

Про це розповіла нардепка, представниця антикорупційного комітету Олена Мошенець в ефірі телемарфону у неділю, 14 січня.

"Перше - в тому драфті законопроєкту, який був відкликаний на доопрацювання, були моменти, що органи місцевого самоврядування повинні забезпечувати прихід до органів комплектування, до проходження лікарських комісій, людей, які потенційно можуть бути мобілізовані. В цьому є певний корупційний ризик, є певна несправедливість, тому що ніхто так і не зрозумів, як саме органи місцевого самоврядування будуть це робити. Кого саме вони будуть "забезпечувати", як це буде відбуватися, які інструменти, механізми, чи законно це?", - сказала вона.

Друга норма - це покарання порушників. Вона пояснила, що рестр боржників створюється не для покарання.

"Другий момент стосувався того, що нібито планувалося вносити порушників, людина не пройшла у певний зазначений час, у певну дату за повісткою, вона обмежується у правах. Вона може потрапляти до реєстру боржників. У цьому є певна несправедливість, реєстр не для цього створювався. Як саме будуть вноситись ці особи туди, чи справедливо це буде?", - зауважила нардепка.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давида Арахамія повідомив, коли проєкт про мобілізацію внесуть до Ради.

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