Було гаряче: Резніков розповів, як росіяни з "Градів" та важкої артилерії гатили по Нікополю (фото наслідків)

Окупанти вдарили по Нікопольському району з "Градів" та важкої артилерії. Пошкоджено будинки, лінію електропередач, склади та інші споруди.

Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.

"Вночі знову було гаряче… Ворог тричі ударив по Нікопольському району з "Градів" та важкої артилерії. Обійшлося без загиблих та поранених", - йдеться в повідомленні.

За даними посадовця, у Нікополі через обстріли сталися пожежі, які вже приборкали. Втім, пошкоджено 5 житлових будинків та кілька господарських споруд. Виведена з ладу лінія електропередач.

"У Марганецькій громаді пошкоджений приватний будинок та склади й прохідна місцевого заводу. У інших районах ніч була без обстрілів і на цю хвилину спокійно", - додав Резніченко.

Натомість очільник Нікопольського району повідомив, що на протилежному від Нікополя березі Дніпра поменшало окупантів.

Як повідомлялося, Росія обстріляла 12 багатоповерхівок у Нікополі на Дніпропетровщині (фото).

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Путін не готовий закінчити війну.

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