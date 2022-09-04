Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Було гаряче: Резніков розповів, як росіяни з "Градів" та важкої артилерії гатили по Нікополю (фото наслідків)

Дата публікації
Перегляди
34
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Російська війська продовжують тероризувати мешканців Дніпропетровської області, зокрема, Нікополя.

Окупанти вдарили по Нікопольському району з "Градів" та важкої артилерії. Пошкоджено будинки, лінію електропередач, склади та інші споруди.

Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.

"Вночі знову було гаряче… Ворог тричі ударив по Нікопольському району з "Градів" та важкої артилерії. Обійшлося без загиблих та поранених", - йдеться в повідомленні.

За даними посадовця, у Нікополі через обстріли сталися пожежі, які вже приборкали. Втім, пошкоджено 5 житлових будинків та кілька господарських споруд. Виведена з ладу лінія електропередач.

"У Марганецькій громаді пошкоджений приватний будинок та склади й прохідна місцевого заводу. У інших районах ніч була без обстрілів і на цю хвилину спокійно", - додав Резніченко.

Натомість очільник Нікопольського району повідомив, що на протилежному від Нікополя березі Дніпра поменшало окупантів.

Як повідомлялося, Росія обстріляла 12 багатоповерхівок у Нікополі на Дніпропетровщині (фото).

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Путін не готовий закінчити війну.

Читайте також:

В Україні викрили дві великі ботоферми - 7 тисяч ботів гадили про ЗСУ та возвеличували окупантів

В Україні викрили дві великі ботоферми - 7 тисяч ботів гадили про ЗСУ та возвеличували окупантів

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація