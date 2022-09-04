Було гаряче: Резніков розповів, як росіяни з "Градів" та важкої артилерії гатили по Нікополю (фото наслідків)

Російська війська продовжують тероризувати мешканців Дніпропетровської області, зокрема, Нікополя.
Окупанти вдарили по Нікопольському району з "Градів" та важкої артилерії. Пошкоджено будинки, лінію електропередач, склади та інші споруди.
Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.
"Вночі знову було гаряче… Ворог тричі ударив по Нікопольському району з "Градів" та важкої артилерії. Обійшлося без загиблих та поранених", - йдеться в повідомленні.
За даними посадовця, у Нікополі через обстріли сталися пожежі, які вже приборкали. Втім, пошкоджено 5 житлових будинків та кілька господарських споруд. Виведена з ладу лінія електропередач.
"У Марганецькій громаді пошкоджений приватний будинок та склади й прохідна місцевого заводу. У інших районах ніч була без обстрілів і на цю хвилину спокійно", - додав Резніченко.
Натомість очільник Нікопольського району повідомив, що на протилежному від Нікополя березі Дніпра поменшало окупантів.
Як повідомлялося, Росія обстріляла 12 багатоповерхівок у Нікополі на Дніпропетровщині (фото).
Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Путін не готовий закінчити війну.
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