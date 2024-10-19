Було небезпечно: як український боєць яскраво знищив російський танк із Javelin (відео)

Боєць 79-ої десантно-штурмової бригади підбив з Javelin російський танк, хоча це було надскладне завдання і воїн неабияк ризикував.

Про це пише видання Forbes.

Коли російський танк, оснащений протиснарядною бронею і передньою мінною кареткою, наблизився до українських десантників, саме тоді боєць випустив протитанкову ракету Javelin американського виробництва, йдеться у статті.

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Підбитий російський танк почав горіти зсередини. Усі три члени екіпажу врятувалися, на одному з них загорівся одяг. Коли двоє російських танкістів намагалися загасити вогонь на третьому, в цей момент танк вибухнув. Тож увесь екіпаж загинув.

Forbes наголошує, що 50-фунтова Javelin з інфрачервоним наведенням – одна з найкращих протитанкових ракет у світі. А ракетники з 79-ї десантно-штурмової бригади – одні з найдосвідченіших стрільців Javelin у світі.

Вийти на позицію для точного пострілу з Javelin – важка і небезпечна робота. Протитанкові команди повинні зачаїтися, терпляче відстежувати цілі на відстані до півтора кілометра, випустити ракету, а потім швидко піти з позиції.

"Якщо після першого пуску противник виявить вас, він кине на вас усі сили", – пояснив боєць 79-ї штурмової бригади.

Видання зазначає, що українські штурмовики направляють у протитанкові групи найпрофесійниших бійців. Вони можуть знищити приголомшливу кількість техніки. Ракетник 79-ї штурмової бригади із позивним Гагауз знищив 40 російських машин за 18 місяців, починаючи з 2022 року. Інший стрілець із Javelin бригади, молодший сержант Андрій Х., підбив чотири машини під час одного з боїв у січні.

Нагадаємо, 24 липня 79-та десантно-штурмова бригада відбила одну з найбільших механізованих атак Росії від жовтня 2023 року на заході Донецької області. Це була посилена механізована атака чисельністю до батальйону біля Костянтинівки. Перед тим війська РФ просунулися до південно-східної околиці населеного пункту. У 79-й бригаді, що діє на Курахівському напрямку, зазначили, що росіяни задіяли одночасно 11 танків, 45 бойових броньованих машин, рідкісну бойову машину "Термінатор", бойову машину підтримки танків БМП-Т та 12 мотоциклів з екіпажами. Встановлюючи міни, запускаючи безпілотники, завдаючи артилерійських ударів і випускаючи протитанкові ракети, 79-та десантно-штурмова бригада знищила шість танків, сім бойових машин і всі 12 мотоциклів. Бригада нарахувала 40 убитих росіян і 37 поранених.

Український боєць 79 ОДШБр яскраво знищив російський танк із Javelin

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