"Було страшно, Путін обманює": російські полонені розповіли, як воювали в Україні

Полонені просять, щоб до України нікого не відправляли і просто виводили війська звідси.

Російські полонені розповіли, що отримали завдання розбивати все в Україні, натомість потрапили під обстріл у Сумській області, колона згоріла і окупанти здалися в полон українським військовим.

Про це полонені розповіли на пресконференції 5 березня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Ми йшли в напрямку Сум. Подальшим завданням було дійти до Києва якнайшвидше. Завдання – розбивати все, що бачимо з військової техніки або військових людей, які не належать до наших військ. Але наша колона потрапила в засідку і була повністю розбита місцевими, які воюють, як звірі, з усіх озброєнь. Вони не віддають жодного сантиметра своєї землі. Командування нас просто кинуло. Підтримки не було", ­– розповів полонений російський офіцер, лейтенант танкових військ РФ Максим Гришенков.

Інший полонений офіцер танкових військ РФ Дмитро Колоярцев зазначив, що Україна має сучасну зброю и йому було страшно.

"Після того, як пройшли Суми і Прилуки, моя колона потрапила під обстріл українських сил. Уся колона згоріла. У вас сучасна зброя. Нас бомбили звідусіль – з повітря та з землі. "Байрактари", РПГ, кулеметами. Було страшно. Я добровільно зі своїм екіпажем здався в полон", ­– розповів полонений.

Росіяни зіткнулися в Україні з великим опором, розповів полонений військовий Андрій Чуватаревський, який проходив контрактну службу в Московській області.

"Ми зіткнулися з чималим опором. Я ніколи такого не зустрічав. Я хочу попросити, щоб сюди нікого не відправляли і просто виводили війська звідси", – заявив він.

Президент РФ Володимир Путін відправив російських військових на смерть, заявив полонений військовослужбовець Дмитро Гагарін.

"Тут гинуть російські строковики, ваші діти. Гинуть мої товариші. Вони просто помирають, тому що їх обманюють. Обманює їх Путін, відправляючи їх на смерть. Їх ніхто не поховає, просто їхнім батькам у російських військкоматах скажуть, що вони на навчаннях, або надішлють повідомлення про зникнення безвісти, але це брехня", – сказав він.

"Наші молоді пацани тут залишаються через те, що наш президент не хоче, щоб ми донесли до своєї країни, що тут відбувається. Тіла наших загиблих Росія не забирає", ­– додав Гагарін.