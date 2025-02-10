Було відчуття, що наближається біда: генерал Наєв розкрив деталі дня перед початком великого вторгнення Росії

Генерал Сергій Наєв пригадав, як щодня отримував відповідне розвідувальне донесення, у якому засвідчувалося, що ударних угруповань навколо країни не було.

Відомостей про час і дату повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Сил оборони не було.

Про це розповів екскомандувач Сил оборони України, генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв’ю "Українській правді".

"На окупованих територіях Донецької і Луганської областей тоді відбувалася евакуація мирного населення. Я бачив, що це просто так не минеться – є ознаки загострення. 21 лютого я перебував на відповідному пункті управління, на зв'язку зі мною було сім командувачів, і я їм сказав: "Всі сили, які є, висуваємо в райони виконання завдань". Я перебрав повноваження, але я отак от вчинив ініціативно, самостійно", – пригадав він.

Відповідаючи на запитання, чи намагався він донести невідворотність ескалації до політичного керівництва, Наєв зауважив, що це не його рівень доносити.

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"Я самостійно прийняв таке рішення. Головнокомандувач Залужний допомагав, відправляв робочі групи, впливав. 21 лютого стосовно своїх 7 командувачів, 7 угруповань, які були мені підпорядковані, ініціативно і самостійно прийняв рішення я. Але генерал Залужний також усно дозволяв висуватися, розгортатися", – зазначив генерал.

Наєв пригадав, що було відчуття, що наближається біда.

"Звісно, я читав новини, бачив обставини. Було відчуття того, що наближається біда. Але генерали, яким я сказав висувати війська, теж читають законодавство. Вони мені кажуть: "Дайте письмове підтвердження". І 23 лютого для тих, хто дуже просив, і взагалі для всіх, підписав письмове розпорядження. Я не мав цих повноважень, це теж було самостійне ініціативне рішення", – каже він.

Генерал пригадав, як щодня отримував відповідне розвідувальне донесення. В загальних умовах йшлося про те чи інше і засвідчувалося, що ударних угруповань навколо країни не було.

"Ми також пам'ятаємо, що міністр оборони України, якому підпорядковується один із розвідувальних органів нашої держави, зазначав, що на жодному напрямку ударних угруповань не створено, – зазначив він. – В чому головне завдання будь-якого органу розвідки? Не просто сказати, як буде відбуватися наступ, а назвати час і дату вторгнення коли буде ворог наступати. І таких відомостей не було. В українському документообігу стосовно будь-якого військового командування за підписом будь-якого керівника розвідки немає такого документа, де написано, що 24 лютого 2022 року о 4 ранку відбудеться пряма агресія РФ проти України".

Але 23 лютого, пригадує Наєв, на його пункт управління командувачу Сил оборони України не заходила жодна інформація від будь-якої посадової особи, що завтра відбудеться війна. Ні від ГУР, ні від Міноборони, ні від кого.

"Ні від кого. Я – командувач Силами оборони України. Я не отримую письмову інформацію, що завтра буде війна. І на моєму пункті управління під вечір, десь 22 година, мій начальник розвідки, полковник, отримує інформацію від друзів неофіційним шляхом. Йому її пересилає друг на відповідний месенджер. Це розмова двох російських солдатів, і вони між собою обговорюють, що о 6 годині ранку 24 лютого їхній російський безпілотник буде над російською колоною на території Сумської області", – каже він.

Сергій Наєв пригадав деталі розмови з начальником.

"Я запитую свого начальника розвідки: "Ви вірите цій інформації?". Він каже: "Не можу підтвердити чи спростувати". Я якимось внутрішнім переконанням, перебуваючи у вирі цих подій, спілкуюся зі своїми командувачами, живу тією ситуацією, яка є. Я знімаю слухавку і знову кажу 7 командувачам, що, на моє переконання, о 4 годині ранку 24 числа РФ розпочне широкомасштабне вторгнення", – розповідає він.

Наєв наголошує: "Для того, щоб своєчасно розгорнути сили оборони, необхідний час в ретроспективі за декілька місяців до цього. А те, що відбувалося в ті стислі терміни, це було внаслідок, по-перше, ініціативи, самостійних рішень головнокомандувача ЗСУ генерала Залужного, мене як командувача Силами оборони України, інших командувачів, які проявляли цю ініціативу".

Генерал повідомив, що тієї ночі, 23 лютого 2022 року, він прийняв рішення на постановку морських мін в акваторії Чорного моря вздовж узбережжя Миколаївської й Одеської областей.

"Без всяких рішень про застосування, без правового режиму воєнного стану. Українські військові кораблі в ніч з 23 на 24 вийшли в акваторію моря і поставили ці мінні поля", – розповів Сергій Наєв.

Раніше Наєв заявив, що Росія може вести повномасштабну війну з Україною ще 8-10 років за такого мобілізаційного ресурсу, який має держава-агресорка.

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