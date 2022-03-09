"Було завдання захопити Харків і стріляти по цивільних": полонений окупант про завдання в Україні - відео

Російські військові мали взяти місто за три дні.

Полонений російський солдат один з перших зізнався, що насправді знав про те, що їде в Україну на війну, а не навчання, як говорить більшість.

Відео з допитом оприлюднила пресслужба СБУ. Окупант розповів, що прибув на кордон з Україною 24 лютого приблизно о 5 ранку і розповів про поставлене завдання:

"Захопити місто Харків, окупувати усі основні дороги, перекрити виходи цивільних та зайняти місто. Відкрити вогонь під час надання опору і по всіх жителях міста", - сказав російський солдат.

Він підтвердив, що був наказ обстрілу цивільних і об'єктів житлового фонду. Також він розповів, що Харків планували взяти за три дні.

Полонений зазначив, що знав, що їде на територію України. Втім його батальйону сказали, що вони їдуть, як миротворці, для того щоб звільнити Україну від нацистів.

Із цілого взводу загарбників вижив лише офіцер на відео та один із солдатів. І лише тому, що вони здалися в полон.

Тепер усі поставлені перед ворогами завдання вивчають і документують слідчі та контррозвідники СБУ.

ТСН.ua

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