Бум української зброї, який застав Путіна зненацька: як країна обганяє союзників по НАТО

Українська зброя (ілюстративне фото) / © Володимир Зеленський

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Україна за чотири роки війни перетворилася з країни, яка критично залежала від імпорту озброєнь, на одного з найдинамічніших виробників зброї в Європі. Лише у травні Міністерство оборони України сертифікувало для використання 175 нових зразків озброєння. Майже 93% із них були розроблені та вироблені в Україні.

Про це йдеться в матеріалі The Telegraph.

Для порівняння, Німеччина за весь 2024 рік сертифікувала менш як 20 нових систем озброєння. У США щороку вводять в експлуатацію від двох до п’яти справді нових платформ, а середній цикл закупівель триває близько 10 років.

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Дослідник програми з Росії та Євразії Chatham House Кір Джайлз зазначив, що українська система оборонних закупівель “абсолютно не схожа” на жодну іншу країну Європи.

За його словами, український оборонний прорив почався ще після 2014 року, коли Росія окупувала Крим і розв’язала війну на Донбасі. Після повномасштабного вторгнення процеси різко пришвидшилися: Україна скоротила бюрократію і почала швидко допускати до використання ті зразки, які довели ефективність.

Це дало змогу перенести інновації ближче до фронту. Окремі підрозділи вже самі оновлюють і модифікують техніку безпосередньо в польових умовах.

Серед нових зразків — дрони-перехоплювачі, наземні роботи, бронемашини та ракети. Одним із прикладів є дрон Lupynis-10-TFL-1, який більшу частину польоту контролюється оператором, але на останніх 500 метрах може самостійно захоплювати ціль за допомогою штучного інтелекту. Це особливо важливо в зоні дії російської РЕБ.

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Україна також розвиває далекобійні безпілотники. Зокрема, дрон Sichen здатен бити на відстань до 1400 км і нести бойову частину вагою близько 40 кг. Такі системи дозволяють Україні атакувати об’єкти на території Росії попри спроби Москви глушити сигнали БПЛА.

Окремим напрямом стали наземні роботи. Системи на кшталт Ratel X можуть вести розвідку, мінувати територію, евакуювати поранених під вогнем і запускати власні ударні дрони з поля бою.

За словами заступника керівника Українського центру безпеки та співробітництва Дмитра Жмайла, роботизовані системи допомагають тримати військових подалі від зон прямого ураження і зменшувати ризик втрат.

Україна фактично з нуля створила і власну ракетну програму. Балістична ракета FP-7 з дальністю 200 км уже перебуває на озброєнні. Потужніша FP-9, за повідомленнями, може мати дальність до 850 км, а крилата ракета FP-5 Flamingo з дальністю 3000 км уже вражала цілі на відстані понад 1500 км углиб Росії.

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Українська модель різко відрізняється від російської. Якщо Москва робить ставку на державні монополії та масове виробництво одного типу озброєння, то Україна спирається на мережу малих виробництв, стартапів і приватних компаній.

За оцінками експертів, російський підхід небезпечний через масштаб, але слабший у здатності швидко адаптуватися. Українська система, навпаки, гнучка, швидка і постійно оновлюється під потреби фронту.

Оборонні виробничі потужності України зросли з 20 млрд доларів 2024 року до 35 млрд доларів у 2025-му. Прогнозований обсяг виробництва цього року може сягнути 50 млрд доларів, що робить Україну одним із найбільших виробників оборонної продукції в Європі.

На думку Джайлза, Європі не варто чекати власної екзистенційної загрози, щоб реформувати оборонні закупівлі.

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“Україні потрібно виграти війну. А Європі потрібна Україна, бо вона розробила всі ці технології та можливості”, — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що українські розробники успішно тестують вітчизняну смертоносну альтернативу американським ATACMS та вже готують до випуску новітню модифікацію ракети.

Ми раніше інформували, що у Мінцифри анонсували новий вид озброєння, який буде значно відрізнятися від звичайних мін.

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