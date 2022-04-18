Бункер Путіна, база винищувачів та атомний крейсер: Google Maps відкрив доступ до якісних зображень стратегічних об’єктів РФ

Бункер Путіна, база винищувачів та атомний крейсер: Google Maps відкрив доступ до якісних зображень стратегічних об’єктів РФ

До теперішнього часу побачити військові стратегічні об’єкти користувачі могли, але в рази у гіршій якості зображення.

У сервісі Google Maps у відкритому доступі з’явилися секретні бази РФ, їхні аеродроми, порти з ракетними крейсерами та бази підводних човнів. Кожен користувач Всесвітньої мережі тепер може побачити світлини у роздільній здатності до 0,5 метра на піксель.

Про це пише видання Defense Express.

Як стало відомо, всі військові та стратегічні об'єкти Росії користувачі Мережі можуть тепер подивитися в максимальній роздільній здатності.

Скріншот

Крім іншого, на Google Maps видно пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони, аеродроми з винищувачами, порт з важким атомним крейсером “Петро Великий”. Якщо пошукати, напевно, можна знайти й бункер Путіна.

База підводних човнів на Камчатці / Скріншот

Авіабаза під Курськом / Скріншот

До теперішнього часу побачити військові стратегічні об’єкти користувачі могли, але в рази вугіршій якості зображення.

База "Іскандерів"

База рухомих комплексів МБР "Тополь"

Нагадаємо, що у Львові через ракетні обстріли РФ загинуло 7 людей, ще 11 отримали поранення. Наймолодшому загиблому було лише 30 років.

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