Бункер Путіна, база винищувачів та атомний крейсер: Google Maps відкрив доступ до якісних зображень стратегічних об’єктів РФ

До теперішнього часу побачити військові стратегічні об’єкти користувачі могли, але в рази у гіршій якості зображення.
У сервісі Google Maps у відкритому доступі з’явилися секретні бази РФ, їхні аеродроми, порти з ракетними крейсерами та бази підводних човнів. Кожен користувач Всесвітньої мережі тепер може побачити світлини у роздільній здатності до 0,5 метра на піксель.
Про це пише видання Defense Express.
Як стало відомо, всі військові та стратегічні об'єкти Росії користувачі Мережі можуть тепер подивитися в максимальній роздільній здатності.
Крім іншого, на Google Maps видно пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони, аеродроми з винищувачами, порт з важким атомним крейсером “Петро Великий”. Якщо пошукати, напевно, можна знайти й бункер Путіна.
До теперішнього часу побачити військові стратегічні об’єкти користувачі могли, але в рази вугіршій якості зображення.
Нагадаємо, що у Львові через ракетні обстріли РФ загинуло 7 людей, ще 11 отримали поранення. Наймолодшому загиблому було лише 30 років.
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