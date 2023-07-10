Бунт в Кремлі не за горами: Черник про реакцію в РФ на повернення “азовців” до України

Повернення командирів захисників “Азовсталі” до України стало серйозним деморалізуючим фактором для президента РФ Володимира Путіна і російських еліт.

Таку думку висловив в ефірі національного телемарафону “Єдині новини” військовий експерт Петро Черник.

За його словами, в НАТО дуже філігранно руками Ердогана дали чіткий сигнал, що безпосередньо із “фюрером” вже ніхто говорити не буде: “Він переноситься в зону абсолютного зла, тому що порушені правила домовленостей. Зрештою, це чергова симетрична відповідь, тому що і сам Путін, і вся російська недоімперія ще жодного разу не дотрималися жодних гарантій і зобов’язань, які вони нам давали в ході цієї війни, не кажучи вже про цей сумнозвісний Будапештський меморандум”.

Черник продовжив: “Його (Путіна - ред.) кінцево “винесли за дужки”. Це означає, що боротьба між вежами Кремля і, найголовніше, потенційний трансфер влади таки може скластися. Але пам'ятаємо, що від перестановки доданків сума не змінюється. Які б московити не мали обличчя, вони для нас залишаються одвічними ворогами”.

Військовий експерт наголосив, що на Росію ця подія однозначно впливатиме негативно: “Там вийде на новий рівень боротьба між гілками влади. Тому що кормова база для олігархату там скорочується колосально, воєнний потенціал у стратегічному сенсі підірваний і вони у стратегічному глухому куті, особливо в ньому перебуває сам Путін. Питання в тому, як він буде з нього виходити і чи вийде взагалі. На мій погляд, не вийде. Нам треба лише запастися терпінням”.





Звільнення командирів з "Азовсталі" з російського полону: що відомо

21 вересня 2022 року стало відомо про обмін полоненими на території кількох країн: Польщі, Туреччини, Саудівської Аравії та на кордоні між Україною та РФ. 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

Командири "Азовсталі" повинні до кінця війни перебувати в Туреччині. Це тоді заявлялось, як одна з умов обміну.

Посол України у Туреччині Василь Боднар наприкінці 2022 року розповідав, що захисники України перебувають у комфортних умовах та мають можливість бачитись з рідними, проте їхнє пересування обмежене.

Президент України Володимир Зеленський 8 липня повернувся додому разом із командирами захисників "Азовсталі", які після обміну восени 2022 року весь час були у Туреччині. Нібито за умовами вони мали перебувати там до завершення війни, але президент Туреччини Реджеп Ердоган вирішив зігнорувати російську думку з цього приводу.

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