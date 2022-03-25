Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In english

Бунтують і не хочуть воювати: у Мелітополі окупанти відмовились воювати проти ЗСУ

Дата публікації
Перегляди
11к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Бунтують і не хочуть воювати: у Мелітополі окупанти відмовились воювати проти ЗСУ

Сили оборони Запорізького краю: Facebook

Російські військовослужбовці масово бунтують и не виконують накази.

У Мелітополі бунтують військовослужбовці РФ і не виконують накази керівництва, окупанти відмовляються воювати проти України. 

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю у Facebook.

Стало відомо, що 24 березня в підрозділі окупаційних військ РФ, який дислокується в Мелітополі, 70 військовослужбовців вчинили бунт щодо виконання наказів керівництва та відмовились приймати участь в бойових діях проти ЗСУ.

Нагадаємо, біля Одеси понад пів тисячі російських морпіхів не захотіли воювати проти України та влаштували бунт.

Читайте також:

Наступна публікація