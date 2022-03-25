Бунтують і не хочуть воювати: у Мелітополі окупанти відмовились воювати проти ЗСУ

Російські військовослужбовці масово бунтують и не виконують накази.
У Мелітополі бунтують військовослужбовці РФ і не виконують накази керівництва, окупанти відмовляються воювати проти України.
Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю у Facebook.
Стало відомо, що 24 березня в підрозділі окупаційних військ РФ, який дислокується в Мелітополі, 70 військовослужбовців вчинили бунт щодо виконання наказів керівництва та відмовились приймати участь в бойових діях проти ЗСУ.
Нагадаємо, біля Одеси понад пів тисячі російських морпіхів не захотіли воювати проти України та влаштували бунт.
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