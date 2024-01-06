Бунтують і саботують участь у штурмах та наступах: Тарнавський – про проблеми в лавах російської армії

Російські окупанти, зокрема й екіпажі ворожої бронетехніки, на Таврійському напрямку відмовляються брати участь у штурмах.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram 6 січня.

За даними Тарнавського, за минулу добу противник втратив 512 осіб живої сили та 40 одиниць техніки, зокрема п'ять танків, 12 бойових бронемашин, одну артилерійську систему, 14 безпілотників, шість автомобілів та дві одиниці спецтехніки.

"І далі фіксуються відмови особового складу окупантів брати участь у штурмових та наступальних діях. Різними способами саботують участь в атаках екіпажі бронетехніки. Знають, що шанс вижити невеликий", – зазначив він.

Нагадаємо, військовий експерт попередив про черговий потужний удар по Україні.

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