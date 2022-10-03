"Буряти розлетілися на дерева": Гайдай повідомив про "бавовну" на Луганщині

За словами голови ОВА, у російській армії на Луганщині можуть працювати загороджувальні загони, щоб ніхто не тікав із фронту.

У тимчасово окупованій Нижній Дуванці, що біля Сватового на Луганщині, знову сталася "бавовна".

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Буряти розлетілися і шматками висять зараз на деревах. Щось вони знову палили – не там, де треба. Або там, де треба", – зазначив Гайдай.

За його словами, настрої в окупантів – панічні. Вороги – в шоці від темпів наступу українських військових.

"Але це дуже важка робота ЗСУ. Нічого не дається легко. Все одно опір є, опір немаленький, і на жаль, ціна – велика, адже гинуть наші захисники. Але крок за кроком ми просуваємося. Впевнений, що деокупація Луганської області розпочнеться найближчим часом. Але не треба думати, що вона завершиться за тиждень-два", – сказав голова ОВА.

Він також повідомив, що на нещодавно звільнених ЗСУ територіях дуже багато загиблих окупантів.

"Можливо, в росіян навіть працювали загороджувальні загони, щоб ніхто не втікав із фронту", – припускає голова обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, що ЗСУ підтвердили звільнення села Торське на Донеччині. Також в неділю, 2 жовтня, ЗСУ звільнили на Херсонщині село Золота Балка, а трохи пізніше стало відомо про звільнення Архангельского та Миролюбівки.

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