Бурятів, які відмовилися воювати в Україні, утримують в СІЗО на окупованій території

Російських військових з Бурятії за відмову від продовження контракту погрожують відправити у штурмовий загін на Донбасі.

Російських військовослужбовців із Бурятії, які подали рапорти про відмову від участі у війні в Україні, відправляють до слідчого ізолятора під окупованим Луганськом.

Про це повідомляє "Медіазона" .

Повідомляється, що семеро контрактників військової частини №32364 розповіли про погрози з боку командування після відмови від участі у війні.

"Погрожували, казали, що до пункту постійної дислокації ніхто не потрапить. Говорили, що створили штурм-загін під Луганськом, і після СІЗО-1 відправляють усіх туди", - розповів один із них.

За його словами, відмовників групами від 8 до 10 осіб спочатку везуть у військову комендатуру, де тримають 3-4 дні замкненими у гаражі з одноразовим харчуванням, а потім відправляють до СІЗО під Луганськом, облаштованого на базі реабілітаційного центру.

Він також зазначив, що командування не приймає рапортів і змушує писати пояснювальні, що військові не відмовляються брати участь у бойових діях.

Мати ще одного контрактника з Бурятії розповіла, що її синові із двома контузіями не дозволяють звільнитися.

"Вирішив скласти зброю та повернутися додому, але додому повернутися не дають, кажуть: "Немає такого закону", - зазначила вона.

За її словами, рапорти про відмову написали 77 військовослужбовців з Бурятії.

Нагадаємо, загальна мобілізація в РФ та формування “добровольчих батальйонів” у національних республіках може призвести до відкритої непокори та бунтів і пришвидшити крах нинішньої кремлівської влади.

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