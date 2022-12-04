Бурятські шамани будуть "чистити" окупантів, які повертаються з фронту: бояться душ померлих

Бурятські шамани зібралися "чистити" російських окупантів, які повертаються з війни в Україні додому, бо вони нібито з фронту "тягнуть душі померлих".

Про це повідомляє російський журналістський проєкт "Подъем".

"Коли люди повертаються з бойових дій, де багато загиблих та інше, вони беруть у себе дуже багато негативу. На них можуть сісти мертві, яких бачать, душа може прямо причепитися.

Ось солдат виходить із передової, повертається додому, а з собою тягне душу цього померлого. Прийшовши в сім'ю, ця душа може сісти на будь-кого – на дитину, на дружину. Потім починаються проблеми в сім'ї та інше... Вони (шамани) їдуть туди, щоб з бійцями зустрітися на місці та просто їх чистити там", – зазначив глава "Гуннського фонду" Олег Булутов.

За його словами, для кожного окупанта шамани мають "послання від предків".

"Коли чистять бійця, нам таку вказівку дано, щоб ми одразу донесли від наших духів: "Не дай бог ти там будеш займатися мародерством і чинитимеш військові злочини – все, відразу ж будеш покараний дуже сильно". Солдат кожен має розуміти, що завжди має бути людиною. Якщо він вчинить якийсь злочин, він завдасть шкоди всій родині, свого роду", – додав Булутов.

Раніше повідомлялося, що шамани з Бурятії направили на допомогу російським окупантам у Ростов юрти воїнів-гунів, які мають "захистити від HIMARS".

"Ми хотіли до Донбасу привезти ці три юрти, але побоюються люди, що туди приїдуть шамани... Чому юрти? Коли проводиться обряд, воїни-гуни, вони туди приходять... Ось, скажімо, HIMARS, ми їх "Химерами" називаємо. Якщо "Химера" йде, воїни-гуни, які спали, прокидаються. Їм потрібне місце, їм потрібні юрти, вони бачать свій дім, атрибутику всяку, і допомагають нашим (російським. – Ред.) бійцям", – розповідав той же Булутов.

У що вірять буряти

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Що ж, очевидно загроза "покарання" від духів предків не лякає бурятських військових, адже саме буряти відзначаються українцями, як одні із найжорстокіших серед окупантів. Вони неодноразово чинили мародрества, ґвалтування, були причетні до вбивств цивільних українців.

Зазначимо, що офіційною релігією бурятів вважається буддизм, але в обрядовості цього народу багато традиційних, більш давніх та архаїчних вірувань, культів. Зокрема ритуали та вірування, пов'язані з шануванням духів померлих, землі, гір, річок, дерев.

Путін і шамани

За допомогою до шаманів неодноразово звертався і російський диктатор Володимир Путін. У Мережі подейкують, що зацікавив його цією тематикою міністр оборони Сергій Шойгу, який за національністю є тувинцем.

Так, у вересні в резиденції Путіна у Валдаї він зустрівся зі "старцем". А у жовтні під час відвідин "місць сили" у Сибіру шамани провели для Путіна "обряд".

Тим часом мольфарка Магдалена Мочіовскі розповіла, що на Путіна працює ціла армія екстрасенсів.

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