Business Insider розповів, як на Сталевий фронт виготовляє захист для танків Abrams

Американське видання дізналося про винахід ініціативи «Сталевий фронт»: українські інженери розробили додатковий захист для танків, зокрема для M1 Abrams.

Американські танки M1 Abrams, які використовуються українськими військами, стикаються з новим для себе видом загрози - російськими дронами-камікадзе, оснащеними вибухівкою. “Правильне влучення може незворотно пошкодити чи знищити танк — і навіть убити його екіпаж, а навчений персонал нелегко замінити”, - пояснює американське видання Business Insider.

Група Метінвест в рамках ініціативи «Сталевий фронт Ріната Ахметова» розробляє спеціальні сталеві екрани для захисту танків. Олександр Мироненко, операційний директор Метінвесту розповів журналістам:

"Майбутнє війни - це війна дронів. Ми повинні бути готові до нових загроз і адаптувати наші оборонні технології відповідно".

Виготовлення одного захисного екрана може коштувати до 20 000 доларів. Хоча це значна сума, вона є невеликою в порівнянні з вартістю танка M1 Abrams, яка перевищує 10 мільйонів доларів. Екрани постачаються ЗСУ безкоштовно.

"Втрата танка - це не лише фінансова, а й стратегічна втрата", - підкреслює Мироненко.

Крім того, ці екрани можуть бути використані і для інших типів бронетехніки, що робить їх універсальним рішенням для підвищення захисту на полі бою. Компанія планує продовжувати вдосконалювати свої розробки. Інновації у сфері оборони мають вирішальне значення в умовах сучасної війни, де технологічний прогрес постійно змінює правила гри.

Нагадаємо, бізнеси Ріната Ахметова спрямували на допомогу армії та цивільним українцям понад 9 млрд грн він початку повномасштабної війни.