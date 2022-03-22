"Бути біженцем – це тимчасово": Данія не збирається інтегрувати українців у своє суспільство

За законом, українські біженці можуть перебувати в цій країні протягом двох років.
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила 22 березня, що українські біженці не повинні бути інтегровані в датське суспільство, а повинні повернутися на батьківщину і якомога швидше допомогти відновити її.
Про це повідомляє Associated Press.
"Бути біженцем – це тимчасово, тому ти повинен повернутися і допомогти розбудувати свою батьківщину, коли буде така можливість. Це дає нам можливість допомогти іншим біженцям", – сказала Фредеріксен у парламенті під час дебатів.
Згідно з нещодавно ухваленим законом у Данії, українські біженці можуть перебувати в цій країні протягом двох років, а також працювати, здобувати освіту та мати доступ до медичних послуг.
Нагадаємо, Європейський Союз не запроваджуватиме квоти для біженців з України, як це було раніше з сирійцями.
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