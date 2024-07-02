Бутусов заявив про загрозу втрати Красногорівки і звинуватив комбрига 59 бригади: деталі

Український військовий журналіст Юрій Бутусов заявив про загрозу втрати прифронтового міста Красногорівки. Про це журналіст написав у Facebook.

Бутусов закликав головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського звернути увагу на обстановку у місті.

На думку журналіста, новому командиру 59 бригади імені Якова Гандзюка Богдану Шевчуку не вистачає досвіду. Бутусов наголошує, що бої йдуть вже у самому місті, ворог просувається, і стає реальною повна втрата Красногорівки.

Красногорівка на карті / Фото: Deepstatemap

"Я не знайомий з Богданом Шевчуком (не плутати з Русланом Шевчуком – одним з найбільш компетентних командирів ЗСУ, комбригом 58-ї бригади), але я добре знайомий з 59-ю бригадою та бійцями та командирами, які воюють у Красногорівці, які дають зворотній зв'язок щодо рішень комбрига Б. Шевчука", – каже Бутусов.

За словами журналіста, комбриг 59 бригади – молода енергійна людина, рівень управління якого відповідає посаді командира роти, можливо батальйону. Богдан Шевчук сам керує "куди кому стріляти та куди кому літати, сам ставить завдання командирам гармат та операторам мавіків, сам малює де яку СПШку треба тримати до останнього у якій посадці".

"Сидячи у штабі перед картою, і навіть не знаючи свій передній край, бо фронт великий і за усім самому не услідкуєш. Думаю, не біда та не провина Богдана Шевчука, що у нашій армії керівники часто призначають на високі посади зручних офіцерів, які навчились добре доповідати, але не встигли набути відповідного командного досвіду та компетенцій. Це біда та життя підлеглих, які змушені виконувати необдумані накази.

Призначення Б.Шевчука на 59-ку, після того як нею командував Вадим Сухаревський- відповідальність керівництва ЗСУ. Здається, за стільки місяців вже можна було б розібратись з рівнем призначеного комбрига, та виправити помилку, відправити людину служити далі на посаду, яку він справді може потягнути, а на бригаду призначити людей вже з готовим життєвим та бойовим досвідом. У нас купа досвідчених комбригів у тилу, навіщо призначати тих, хто не готовий і з кого навіть не спитаєш, бо він щиро не розуміє?", – розповідає Бутусова.

Журналіст наголошує, що обстановка у Красногорівці критична, ворог має перевагу. На думку Бутусова, втрата Красногорівки може вдарити по кар'єрі самого Сирського.

"Чому не вживаються заходи для посилення управління 59-ю бригадою та взагалі напрямком Красногорівка-Карлівка шляхом призначення відповідальних та компетентних командирів?

Чому багатьох досвідчених комбригів після нещодавнього випуску з університету оборони засунули на пусті тилові посади, а оборону такого важливого великого міста довірили молодій людині, яка ще не встигла навчитись? У нас багато міст та багато військ для таких тренінгів на живих людях?", – каже Бутусов.

Він закликав Сирського особисто звернути увагу на обстановку та незадовільний рівень управлівння бойовими діями у Красногорівці та зокрема у 59-й бригаді, і вжити таких рішень, як було вжито для розгрому російського наступу на Харківщині.

Раніше аналітики Deep State повідомили, що ворог просунувся у Красногорівці.

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