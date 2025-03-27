Бути чи не бути миротворцям в Україні: чи готові Німеччина і Естонія відправити війська

Європейські миротворці

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та його естонський колега Ханно Певкур заявили, що готові допомогти забезпечити мир в Україні, принаймні теоретично.

Про це пише Politico.

За словами Пісторіуса, говорити про відправку військ до України поки що зарано. Спочатку потрібно досягти як мінімум припинення вогню.

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«Це має бути вирішено, коли настане час, і це залежить від багатьох факторів», — зазначив міністр оборони Німеччини.

Він уточнив питання, на які належить відповісти, перш ніж Німеччина ухвалить рішення щодо участі своїх військових у миротворчій місії. Наприклад, яку чисельність контингенту погодять, які будуть повноваження у миротворців, хто із союзників України братиме участь у створенні миротворчої місії.

«Це [відправлення військ до України — ред.] не те, що ми маємо обговорювати публічно на ринковій площі, перш ніж стане зрозумілим, чи буде в нас взагалі припинення вогню», — наголосив Борис Пісторіус.

Естонський міністр оборони зазначив, що дуже важливо прояснити, який мандат отримають миротворці.

«Коли наші війська будуть там [в Україні — ред.] — німецькі, естонські, французькі, британські — вони там закріпляться, а в Росії буде спокуса перевірити нас в іншому місці. Стільки всього потрібно обговорити, перш ніж ми скажемо: „Так, ми там“ чи „Так, ми підтримаємо українців у такий спосіб“. Але ми, звичайно, обговорюватимемо це дуже серйозно», — пообіцяв Ханно Певкур.

Нагадаємо, Греція готова відправити своїх миротворців до України, але є три умови.