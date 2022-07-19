Був багатодітним батьком: у боях на Донеччині загинув військовослужбовець з Полтавщини

У боях за Україну загинув ще один мужній захисник нашої Батьківщини, батько багатодітної родини Ярослав Луговський.

Чоловік, який був родом із Полтавщини, загинув 13 липня.

Про це повідомляє пресслужба Новосанжарської селищної ради.

Старший солдат був родом із селища Нові Санжари. За інформацією працівників селищної ради, Ярослав потрапив під обстріл окупантів поблизу населеного пункту Вершина Бахмутського району Донецької області.

Росіяни накрили його підрозділ з артилерії та мінометів. Військовий отримав поранення, несумісні з життям.

"Ярослав віддав своє життя за Україну, за її майбутнє, за майбутнє своїх дітей і всіх нас. Щирі співчуття рідним і близьким нашого захисника! Вічна пам‘ять і слава Герою!", - йдеться в повідомленні.

Про час і день проведення церемоніального прощання в пресслужбі пообіцяли повідомити додатково.

Нагадаємо, Резніков назвав місяць, коли Україна зазнала найбільших втрат у війні, та пояснив чому.

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