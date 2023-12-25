Був готовий померти, але не здатися: NYT про історія бійця, який не вийшов у полон на "Азовсталі"

Американське видання New York Times розповіло історію героїчного 28-річного українського військового Олександра Іванцова з позивним "Схід", який сам лишився на "Азовсталі" після виходу українського гарнізону і йшов 200 км пішки до своїх.

"Коли я записався на цю місію, я зрозумів, що, швидше за все, помру. Я був готовий померти в бою, але морально я не був готовий здатися", – зазначав Іванцов.

Він знав, що план трохи божевільний, але був переконаний, що мав кращі шанси вижити, якщо сховався, аніж здатися росіянам, які відомі своїми жорстокими знущаннями над українськими військовополоненими.

Боєць пробив дірку в стіні, узяв трохи їжі та планував ховатися там десь днів 10, сподіваючись, що росіяни, які взяли під контроль зруйнований завод, до того часу послаблять пильність, і він зможе непоміченим пробратися крізь руїни до міста, де він прожив вісім років.

Крім їжі та води у нього було трохи кави, чаю та цукру, а також матрац і спальний мішок.

Через тиждень у нього закінчилися шість банок тушкованої курки, 10 банок сардин і майже всі вісім півторалітрових пляшок води, які в нього були.

"Я почувався дуже погано, я був зневоднений, і мої думки почали плутатися. Я зрозумів, що мушу виходити, бо ще три дні я там не виживу", – розповів він NYT.

Військовий зміг дістатися до українських позицій і переконати приголомшених солдатів, що його неймовірна історія правдива.

"Я бачив тіла тварин, тіла людей", — згадував він своє перебування на "Азовсталі". "Там були шматки тіл. Рука може валятися, пес може кудись її тягнути".

У виданні зазначають, що розповідь Іванцова про його втечу з "Азовсталі" підтверджується фотографіями та відео з міста та заводу, якими він поділився з The New York Times.

Також його слова були підтверджені вищестоящими офіцерами та медичними записами, які задокументували його лікування після того, як він потрапив на підконтрольну Україні територію. Проте його історія здавалася настільки надуманою, що українські спецслужби змусили його пройти тест на поліграфі, щоб переконатися, що він не подвійний агент.

"Схід" згадує, що коли його везли з фронту на лікування та реабілітацію до Києва, він зупинився на заправці, купив каву та хот-дог. За його словами, він ніколи не куштував кращого хот-дога і не пив кращої чашки кави.

Наразі Іванцов повернувся до армії і воює біля Бахмута.

Нагадаємо, 16 травня 2022 року почалася евакуація українських військових із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

21 вересня 2022 року 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

П'ятеро командирів-захисників Маріуполя мали залишатися в Туреччині до кінця війни. Проте 8 вересня 2023 року Україна повернула з Туреччини командирів захисників "Азовсталі".

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