Був куратором бойовиків на Донбасі: у Росії затримали колишнього радника Путіна Владислава Суркова

Був куратором бойовиків на Донбасі: у Росії затримали колишнього радника Путіна Владислава Суркова

Нині, за даними ексдепутата Госдуми Пономарьова, Сурков нині перебуває під домашнім арештом.

У Росії заарештували Владислава Суркова - колишнього радника Владіміра Путіна.

Про це повідомив ексдепутат Госдуми Ілля Пономарьов у Facebook.

Пономарьов зазначив, що Сурков нині перебуває під домашнім арештом.

"Владислав Сурков перебуває під домашнім арештом. Наразі проводяться слідчі заходи у справі про розкрадання на Донбасі з 2014 року", - цитує Пономарьов свої джерела.

Російський опозиційний політик додав, що хоча Путін і звільнив Суркова у 2020 році, ексрадник російського президента все ще залишається тією людиною, яка розуміє реальну ситуацію в так званих "Л/ДНР". У нього там залишилися зв'язки.

"Сурков завжди був досить близький з Кадировим і очевидно, що багато чого академік не сам вигадує, а слідує завітам Владислава Юрійовича", - написав політик про ще одну ймовірну причину затримання.

Фото: facebook.com/iponomarev

Пономарьов зауважив, що Сурков має усі шанси потрапити до СІЗО Лефортове за розтрату коштів, виділених на політичну роботу в Україні.

"Найцікавіший інсайт сьогодні в ефірі "Утро Февраля – РосАнтиЦентр" від Андрія Піонтковського: до Владислава Суркова справді є претензії, він проходить у тій же справі, що й генерал ФСБ Бєсєда. І можливість загриміти в Лефортове за розтрату коштів, виділених на політичну роботу в Україні, там справді реальна", - підсумував він.

Нагадаємо, Суркова називали куратором проросійських бойовиків на Донбасі. Пів року тому він написав пропагандистську статтю, в якій "пророкував" Росії розширення. Зокрема Сурков зауважував, що Кремль зумів захопити Крим за рахунок "хаотизації" України.

Читайте також: