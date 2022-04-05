"Був наказ за 5 днів дійти до Києва та захопити три мости": полонений окупант (відео)

"Був наказ за 5 днів дійти до Києва та захопити три мости": полонений окупант (відео)

Окупант також розповів про мародерства, вбивства та зґвалтування жінок військами РФ в Україні.

Служба безпеки України оприлюднила відео з трьома полоненими окупантами, де вони розповідають про завдання від вищого керівництва РФ, про величезні втрати серед своєї армії, а також мародерства та вбивства мирного населення.

Так один з окупантів, який здався в полон, говорить, що перед ними ставили завдання за 5 днів дістатися з Білорусі до Києва та захопити 3 мости через Дніпро. Натомість, щоб вижити, він здався у полон.

"Загнані всі в кут, як собаки. Командування поводиться з нами, просто як з витратним матеріалом", - сказав окупант.

Він також розповів про відчуття вседозволеності на чужій території, тому вони грабували будинки, виносили техніку, надувні човни, вбивали мирне населення та ґвалтували жінок.

Інший полонений РФ, який був фельдшером, сказав, що його та поранено російського бійця свої ж просто кинули, не повернувшись за ними.

"Надавав медичну допомогу товаришу по службі, але за нами ніхто не під'їхав, нас просто забули. Після цього нічого не залишалося, як здатися", - сказав він.

Ще один окупант сказав рідним у телефонній розмові, що їх тут ніхто не чекає, а в Росії нещадно брешуть про війну.

"Ніх*я ми не визволителі. Ми вторглися на чужу землю… я сам собі не можу пояснити, що тут забув. Погнався за великими бабками, як недоумок".

Нагадаємо, в окупованих Пологах росіяни захопили і замінували внутрішню територію лікарні.

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