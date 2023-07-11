Був п'яним та їхав на швидкості: подробиці у справі судді Тандира, який на смерть збив нацгвардійця

Суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир, який на смерть збив нацгвардійця, був нетверезий за кермом. Також суддя, маючи необхідні навички намагався це приховати від слідства.

Про це повідомляє ДБР.

У ДБР зазначили, що судово-психологічна експертиза підтвердила, що суддя, який на смерть збив на блокпості в Києві військовослужбовця Національної гвардії України.

Правоохоронці додали, що суддя намагався приховати свій злочин, маючи " юридичні знання та професійні навички".

"Проте, завдяки судово-психологічній експертизі слідство змогло довести, що суддя в момент смертельного ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння. Також згідно з результатами іншої експертизи встановлено, що суддя їхав за кермом автомобіля на момент ДТП зі швидкістю 100 км/годину", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 26 травня у Києві сталась смертельна ДТП. Суддя Олексій Тандир на блокпості в Києві збив 23-річного військовослужбовця Нацгвардії. Потерпілий помер на місці аварії.

Загиблим військовим Нацгвардії є 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко з міста Тальне на Черкащині. У нього залишилось троє дітей.

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