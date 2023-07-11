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Був п'яним та їхав на швидкості: подробиці у справі судді Тандира, який на смерть збив нацгвардійця

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Був п'яним та їхав на швидкості: подробиці у справі судді Тандира, який на смерть збив нацгвардійця

Суддя Олексій Тандир / Фото: скриншот з відео

Суддя їхав зі швидкістю 100 км/год.

Суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир, який на смерть збив нацгвардійця, був нетверезий за кермом. Також суддя, маючи необхідні навички намагався це приховати від слідства. 

Про це повідомляє ДБР

У ДБР зазначили, що судово-психологічна експертиза підтвердила, що суддя, який на смерть збив на блокпості в Києві військовослужбовця Національної гвардії України. 

Правоохоронці додали, що суддя намагався приховати свій злочин, маючи " юридичні знання та професійні навички". 

"Проте, завдяки судово-психологічній експертизі слідство змогло довести, що суддя в момент смертельного ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння. Також згідно з результатами іншої експертизи встановлено, що суддя їхав за кермом автомобіля на момент ДТП зі швидкістю 100 км/годину", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у ніч проти 26 травня у Києві сталась смертельна ДТП. Суддя Олексій Тандир на блокпості в Києві збив 23-річного військовослужбовця Нацгвардії. Потерпілий помер на місці аварії. 

Загиблим військовим Нацгвардії є  23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко з міста Тальне на Черкащині. У нього залишилось троє дітей. 

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Дата публікації
Перегляди
593
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