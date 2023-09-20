“Був перший робочий день”: Садовий розповів деталі про загиблого внаслідок удару РФ по Львову

Росія ударом “Шахедами” по Львову 19 вересня вбила 32-річного Петра Бурбана, який нещодавно повернувся з війни.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів мер Львова Андрій Садовий.

“За кожною смертю — історія людини. Вчора внаслідок ворожих обстрілів Львова, на одному зі складів загинув 32-річний Петро Бурбан. Це був його перший день на новій роботі. Петро народився та виріс у Львові”, — йдеться у дописі.

Міський голова повідомив, що після повномасштабного вторгнення чоловік пішов добровольцем на війну і прослужив півтора роки.

“Нещодавно повернувся з війни до сім’ї. Вдома на Петра чекала дружина та троє маленьких дітей. 2 тижні він шукав роботу і вчора був його перший робочий день. Перший і останній. Ворожий “Шахед” забрав життя у сина, чоловіка, батька. Це жахлива реальність. Щирі співчуття рідним! Світла Пам’ять”, — написав Садовий.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про атаку на Львів.

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