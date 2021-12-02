"Був працьовитим і завжди приходив на допомогу": стало відоме ім'я українського військового, якого на Донбасі вбив снайпер бойовиків

Українському військовому було лише 22 роки.

На Донбасі поблизу Новотроїцького 1 грудня у результаті снайперського обстрілу бойовиків загинув солдат 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” Валерій Геровкін. Трагедія сталася ввечері на спостережному посту.

Про це повідомляється на сторінці 93-ї ОМБр Холодний Яр.

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У військовій частині розповіли, що український захисник народився 21 липня 1999 року, був родом із Краматорська. Мав середню спеціальну освіту. До лав Збройних сил вступив торік у вересні, у холодноярській бригаді піхотинець служив близько року. Зазначається, що у нього залишилася мати Ганна і батько Євгеній, а також кохана дівчина.

Товариші за службою називали його "Гера". За словами побратима із позивним "Матрос", Валерій був завжди на позитиві. На момент поранення побратим був поруч і намагався врятувати військового, утім, смерть настала практично миттєво.

"З ним завжди було легко знайти спільну мову. Ми могли просто зібратися, посидіти за столом, попити разом чаю, погратися в ігри на телефоні. Валера мріяв іти до армії давно, але хотів закінчити навчання. Знаю, що в нього була кохана дівчина – показував її фото в телефоні", - розповів побратим із позивним "Матрос".

Сержант роти, в якій служив загиблий, додав, що Валерій був працьовитим та розумним хлопцем.

"Завжди приходив на допомогу своїм побратимам. Займався спортом – піднімав гирі. Це була його перша ротація в ООС", - каже Віталій.

У військовій частині висловили співчуття рідним загиблого українського захисника.

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