"Був прицільний удар по школі": Зеленський повідомив, що через авіаудар у Білогорівці загинуло близько 60 цивільних

"Був прицільний удар по школі": Зеленський повідомив, що через авіаудар у Білогорівці загинуло близько 60 цивільних

Російські окупанти чи не щодня обстрілюють українські міста та селища. Зокрема, сьогодні ворог завдав ударів по Одеській, Сумській, Донецькій, Харківській та Луганській областях.

Зокрема, вчора, 7 травня, окупанти обстріляли школу у Білогорівці, де ховалося близько 90 мирних мешканців.

Як повідомив у своєму відеозверненні Володимир Зеленський, внаслідок ворожого авіаудару загинули 60 цивільних.

"Внаслідок російського авіаудару по Білогорівці Луганської області вбито близько 60 людей. Мирних мешканців, які просто ховалися в школі від обстрілів. Це був прицільний удар саме по школі. Черговий злочин окупантів", - повідомив президент України.

Сьогодні, 8 травня, коли весь цивілізований світ вшановує пам'ять жертв Другої світової війни, російські окупанти продовжували безжально обстрілювати Українські міста та селища.

"Черговий ракетний удар по Одеській області, знову попадання по житловому будинку, знову обстріли в Сумській області, жорстокі обстріли на Донбасі та на Харківщині. Ніби й не 8 травня, ніби завтра й не 9, коли головний словом має бути мир для всіх нормальних людей. Росія забула все, що було важливим для переможців у Другій світовій війні. Але Україна і весь вільний світ нагадають так, щоб потім ніхто не забув", - додав президент.

"Росія забула все, що було важливим для переможців у Другій світовій війні" - звернення Зеленського

Нагадаємо, у цьому ж таки відеозверненні Володимир Зеленський підсумував зустріч лідерів держав "Великої сімки", у якій він взяв участь разом з прем'єром Канади Джастіном Трюдо.

Читайте також: