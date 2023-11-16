Був у формі ЗСУ: українські бійці взяли в полон окупанта, якого покинули "свої"

Бійці бригади "Сталевий кордон" Гвардії наступу взяли в полон російського розвідника, який був у формі ЗСУ.

Російський окупант-розвідник потрапив до українського полону після того, як його "собратья" покинули його пораненого на території, підконтрольній ЗСУ.

Про це розповідають у МВС України.

Як з'ясувалося, 38-річний окупант працював слюсарем-ремонтником, але в жовтні 2022 року його мобілізували. Спершу він потрапив у танкову бригаду, будував укріплення на кордоні РФ з Україною в Курській області.

Згодом його перекинули в розвідувальний підрозділ, переодягнули у військову форму, схожу до зразка українського війська, та відправили проводити розвідувально-штурмові дії. Там окупанти натрапили на мінно-вибухове загородження. Після підриву "собратья" покинули "товаріща".

Бійці прикордонної бригади "Сталевий кордон" евакуювали пораненого загарбника з поля бою та надали першу медичну допомогу. Тепер горе-розвідник поповнить обмінний фонд.

Українські бійці взяли в полон окупанта у формі ЗСУ

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська розповів, що окупанти, яким пощастило не загинути, без діла не сидять. Вони працюють, переважно займаються обробкою дерева.

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