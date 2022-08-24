Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Був у кабінеті Пушиліна: пропагандисти заявили, що спікер Держдуми РФ ледь не потрапив під обстріл у Донецьку

Дата публікації
Перегляди
2473
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Був у кабінеті Пушиліна: пропагандисти заявили, що спікер Держдуми РФ ледь не потрапив під обстріл у Донецьку

Фото: Associated Press

У тимчасово окупованому Донецьку ледь не потрапив під обстріли спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін.

Він нібито перед обстрілом перебував у кабінеті лідера бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна. 

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на свої джерела. 

Пропагандисти стверджують, що 23 серпня нібито ракета прилетіла у кабінет Пушиліна. Саме там за кілька хвилин до обстрілів перебував спікер Держдуми РФ Володін та інші члени російської делегації, проте вони нібито встигли покинути споруду до моменту обстрілу. 

Нагадаємо, у вівторок, 23 серпня, "забавовнило" на території "ДНР" - у Донецьку "прилетіло" в "адміністрацію" Дениса Пушиліна.  Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що російські окупанти інсценували цей "удар". Таким чином вони хочуть виправдати удари по українських урядових будівлях 24 серпня, в День Незалежності.

Читайте також:

На Донеччині рашисти нищать геть усе на своєму шляху

На Донеччині рашисти нищать геть усе на своєму шляху

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація