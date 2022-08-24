Був у кабінеті Пушиліна: пропагандисти заявили, що спікер Держдуми РФ ледь не потрапив під обстріл у Донецьку

У тимчасово окупованому Донецьку ледь не потрапив під обстріли спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін.

Він нібито перед обстрілом перебував у кабінеті лідера бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна.

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на свої джерела.

Пропагандисти стверджують, що 23 серпня нібито ракета прилетіла у кабінет Пушиліна. Саме там за кілька хвилин до обстрілів перебував спікер Держдуми РФ Володін та інші члени російської делегації, проте вони нібито встигли покинути споруду до моменту обстрілу.

Нагадаємо, у вівторок, 23 серпня, "забавовнило" на території "ДНР" - у Донецьку "прилетіло" в "адміністрацію" Дениса Пушиліна. Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що російські окупанти інсценували цей "удар". Таким чином вони хочуть виправдати удари по українських урядових будівлях 24 серпня, в День Незалежності.

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