Був у комі, отримав поранення голови та ока: Мустафа Найєм розповів про стан пораненого на фронті брата

Був у комі, отримав поранення голови та ока: Мустафа Найєм розповів про стан пораненого на фронті брата

Адвоката Масі Найєма, якого важко поранили на фронті, готують до операції.

Колишній журналіст і нардеп, заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм розповів про стан свого брата, адвоката Масі Найєма, якого важко поранили на фронті.

Про це Мустафа Найєм написав у Telegram.

Лікарі кажуть, що зараз стан пораненого є стабільним.

"У брата тяжке поранення голови та ока. Був у комі, іноді приходить до тями; лікарі кажуть, що зараз стабільний", – повідомив екснапдеп.

За словами Мустафи Найєма, його брата доправили до Дніпра, до обласної лікарні ім. Мечникова. Там пораненого готують до операції.

Нагадаємо, що відомий український адвокат Масі Найєм отримав на полі бою важке поранення у голову.

Масі Найєм – засновник юридичної компанії "Міллер", адвокат, правозахисник. Як мобілізований служив у ЗСУ в 2015-2016 роках, брав участь в АТО (командир взводу у складі 122-го батальйону 81-ї бригади ДШВ). У 2022 році знову став до лав ЗС України.

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