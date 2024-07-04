Був у полоні півтора роки: спецпризначенці ВМС повернули морпіха з окупованої території – відео

Морпіх потрапив у полон під час виконання бойового завдання.

Загін спеціальної розвідки ВМС ЗСУ "Янголи" провів багатоетапну спеціальну операцію по евакуації з тимчасово окупованої території України морського піхотинця, який під час виконання завдання потрапив до російського полону, де провів близько півтора роки.

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ України.

За цей час морпіх Олександр неодноразово ставав жертвою та свідком тортур і знущань над українськими полоненими.

Від перших днів, як Олександр потрапив до полону, військовослужбовці Загону спеціальної розвідки Військово-Морських Сил ЗСУ "Янголи" шукали варіанти, як повернути морпіха назад. А ще всіляко підтримували його матір Ольгу, яка працює вчителькою української мови.

"До останнього моменту я не могла повірити, що це все можливо. Рік тому, на день морської піхоти, "Янголи" приїхали і пообіцяли його повернути. Пройшов рік і Саша тепер вдома. Я досі не можу в це повірити. Дуже дякую хлопцям за те, що повернули мого сина", – ділиться пані Ольга.

У ВМС зазначили, що для визволення Олександра було залучено дуже багато сил. В результаті складної та багатоетапної операції, розробленою Управлінням розвідки Командування Військово-Морських Сил ЗС України, "Янголам" вдалося провести успішну евакуацію та повернути 29-річного морського піхотинця. З міркувань безпеки, деталі операції не розкриваються.

Зустріч матері та сина відбулася у кабінеті командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірала Олексія Неїжпапи, який особисто контролював проведення операції на всіх її етапах.

"Ми пам'ятаємо про всіх. Про кожного матроса, кожного офіцера. Так, на жаль, багато наших хлопців у полоні, але ми усіх намагаємось повернути", - зазначив командувач ВМС.

У ВМС додали, що Олександр став 69-ю людиною, яку "Янголи" успішно евакуювали на підконтрольну Україні територію. Проте, крім безпосередньо евакуації з підконтрольних російським окупантам територій, загін виконує доволі широкий спектр завдань.

"Я пишаюсь моєю командою! Вони реально серйозні хлопці", – зазначив Олексій Неїжпапа.

Командування Військово-Морських Сил ЗС України також висловило велику подяку очільнику МЗС України Дмитру Кулебі за сприяння в проведенні даної операції.

Нагадаємо, Жорін зробив жорстку заяву щодо "вгодованих" російських військовополонених.

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