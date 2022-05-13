"Був упевнений, що ми не виживемо": Арестович про те, чому не розповідав українцям у перші дні про "каюк"

"Був упевнений, що ми не виживемо": Арестович про те, чому не розповідав українцям у перші дні про "каюк"

Біля Офісу президента у перші дні повномаштабного вторгнення Росії тривали бої. Ситуація була дуже загрозливою.

Всі люди, які розбираються у воєнних питаннях, були впевнені, що керівництво країни не виживе.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом і правозахисником Марком Фейгіним.

"Перші чотири доби я був упевнений на 98%, що нам каюк", - сказав Арестович.

Фейгін нагадав, що в цей час Арестович виходив в ефіри і нічого не розповідав.

"А що казати? Доброго дня, нам каюк? Був би моментальний обвал вольової складової, і кінець всьому. Я був упевнений, що ми не виживимо. Неможливо вижити, коли тобі кожні п’ять хвилин доповідають, що 300, 400, 1200 одиниць скупчення. І коли бої вже в центрі Києва, і доповідають охорона та військові, що 60 бойових сутичок за дві доби було… Я не вірив, що ми виживемо", - додав радник ОП.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що стратегічна поразка Росії очевидна вже всім у світі, однак Кремль досі намагається її приховати.

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