Був впевнений у перемозі і закликав підтримати ЗСУ: на Одещині попрощалися з командиром Віталієм Гуляєвим

Пам’ять командира 28-ї бригади “Лицарів зимового походу” Віталія Гуляєва сьогодні вшановували на Одещині. 44-річний полковник та ще кілька офіцерів загинули на околиці Миколаєва, коли ворожі ракети накрили командний пункт. Для бригади, яка від перших днів повномасштабного вторгнення захищала південь України - це непоправна втрата. Побратими пообіцяли помститися за свого командира.

Про це йдеться в сюжете ТСН. 19:30.

Був впевнений у перемозі і закликав підтримати ЗСУ. Під командуванням Віталія Гуляєва 28-ма бригада знищила під Коблевим ворожий десант, який намагався висадитися і захопити Одесу. Разом зі своїми бійцями полковник бився за Миколаїв та відтісняв росіян на всьому південному напрямку. Його побратими кажуть: командир беріг життя кожного солдата.

“Його в частині всі поважають - від солдата до офіцера. Це була відкрита людина, мужня. Ми втратили не просто командира, а людину, за якою всі готові були йти в бій. За нього ми помстимося”, - розповіла військовослужбовиця 28-ї бригади Лариса Юшкевич.

Їхній командир загинув на околиці Миколаєва, розповідають військові. Корегувальник навів на командний пункт ракети.

“Я був у Миколаєві, на околиці. Почув вибухи. Мене одразу набрали: Сергій, командир не відповідає. Я під’їхав, рятувальники усі разом почали шукати. Там було страшно”, - згадує військовослужбовець 28-ї бригади Сергій Сатаулов.

Аби попрощатися з Віталієм Гуляєвим, до військової академії прийшли його рідні, друзі та знайомі. Серед них і колишній ректор академії. Каже, що добре пам'ятає перспективного курсанта, який згодом став комбригом відомої бригади.

“Ця людина – символ України. Він і вчився дуже добре. Я побачив людей, які прийшли проводжати його в останній путь. Я скажу, що Україну перемогти не зможе ніхто. Це країна воїнів, захисників, які генетично налаштовані захищати свою країну”, - наголосив ексректор військової академії Анатолій Троц.

На честь полковника, який загинув захищаючи Батьківщину, хочуть назвати вулицю в селі, що поруч із базою 28-ї бригади. Військові, ж прощаючись із командиром, пообіцяли помститися за нього ворогу вже найближчим часом.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нагородив президента України Володимира Зеленського премією Вінстона Черчилля.

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