Бєдняков довів до сліз Мосейчук і Островську розповіддю про рідний Маріуполь

Шоумен же також не стримував сліз.

Ведучі ТСН на 1+1 Наталія Мосейчук та Наталія Островська поговорили з відомим шоуменом та блогером Андрієм Бєдняковим.

Розмова йшла про рідний для нього Маріуполь, який вже майже два місяці безжально обстрілюють російські окупанти та не дають цивільному населення евакуюватися.

Ця щемлива розмова довела до сліз двох телеведучих – Мосейчук та Островська не могли стримати емоцій навіть під час прямого ефіру.

Наталія Островська / пресслужба каналу "1+1"

Андрій Бєдняков також не стримував сліз, коли розповідав про Маріуполь, який зараз перебуває у блокаді

"Те, що зараз відбувається у моєму рідному місті, неможливо описати словами. Постійно думаю про нього, про свою родину, яка вже виїхала, але багато друзів і досі там лишаються. Але моя особиста історія, історія моєї сім’ї не головна. Найголовніші історії тих людей, які зараз і досі лишаються у Маріуполі. Місті, який є форпостом України! У місті, яке тримає всю Україну! Я навіть уявити собі не можу, що там зараз відчувають люди. Вони – справжні герої!" - зазначив шоумен.

Андрій Бєдняков в ефірі телемарафону / пресслужба каналу "1+1"

Ведучий зазначив, що жителі Маріуполя за роки війни на Донбасі звикли до пострілів, тому у перші дні наступу російської армії і не поспішали виїжджати. Мали надію, що минеться, але на жаль…

Бєдняков додав, що коли стається таке горе, то люди і самі не знають, звідки у них беруться сили, аби витримати всі ці жахіття війни, які можуть відбуватися зараз, у 21 столітті у центрі Європи. Шоумен розповів, що маріупольчанам через нестачу води доводилось зливати з батарей воду…

Андрій Бєдняков в ефірі телемарафону / пресслужба каналу "1+1"

"Складно говорити, особливо, коли бачиш у чоловіка на очах сльози. Ми звикли бачити Андрія завжди веселим, крутим блогером, класним жартівником, а не у такому стані, як зараз", - зі сльозами на очах зазначила Наталія Островська.

Наталія Мосейчук також не змогла стримати сліз. Вона запитала у ведучого, чи вистачить у нього сил повернутися до рідного Маріуполя, після перемоги України.

Наталія Мосейчук / пресслужба каналу "1+1"

"Сподіваюсь і вірю, що ми всі повернемося до нашого Маріуполя. Коли переїхав до Києва, все одно постійно приїжджав туди до мами. І кожного разу зустрічався з друзями. І ми обговорювали, як на очах змінюється це місто, яке воно красиве, як змінюються люди, який у них настрій. Тому я впевнений, що маріупольчани приїдуть у своє місто і будуть його відбудовувати", - відповів Андрій Бєдняков.

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