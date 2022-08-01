Бєдняков показав, у що окупанти перетворили вулицю його дитинства у Маріуполі – фото

Український телеведучий Андрій Бєдняков, який народився на виріс у Маріуполі, особливо боляче реагує на новини про окуповане рідне місто.

Зокрема, знаменитість побачив, якою тепер стала вулиця, де він провів дитинство.

У сторіс Бєдняков опублікував фото, де видно наслідки "руского міра" – зруйновані та спалені будинки, де жили мирні мешканці.

Фото: instagram.com/biedniakov

"Такий вигляд має війна. Такий вигляд має терор. Вони знищують наші будинки. Але спогади їм не знищити ніколи. Це назавжди", – прокоментував Андрій.

Зауважимо, в окупованому Маріуполі Андрій Бєдняков втратив маму. Його близька людина тяжко хворіла, а під час блокади міста їй ставало лише гірше. Постійні вибухи, відсутність води та опалення: здоровій людині тяжко жити, а хворій – тим більше. Мама Бєднякова впала в кому. Жінку вдалося поховати.

Нагадаємо, Хливнюк показав відео, як повертався із побратимами з бойового завдання. Розповів Андрій і про небезпечну ситуацію, у якій опинився.

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