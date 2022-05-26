Бєдняков показав, як Росія "зомбує" мешканців Маріуполя пропагандою: "Возять машину з телевізором"

Український телеведучий Андрій Бєдняков, який народився у Маріуполі, показав, як окупанти показую мешканцям російську пропаганду.

На сторінці в Instagram знаменитість опублікував відео, де видно, як містом їздять машини з величезними телевізорами.

На них ворог транслює пропагандистські канали.

"Маріуполь. Наші дні. 21 століття. Людям показують новини. "Свої" новини. Зі "своєю правдою". Ізолювали від усієї інформації та возять машину з телевізором, звідки віщають знамениті "правдоруби" з Росії1 і першого. І ворушить вусами Михалков. У школі дітей навчають "історії Росії". Як це можливо?! Це якийсь сюр. Що ви творите?!" – прокоментував знаменитість.

Фоловери сторінки ведучого обурилися побаченим у коментарях під дописом.

Антиутопія наяву

Цирк приїхав

Наволоч, як ви смієте…

Хочеться кричати

Зомбують

Зауважимо, Андрій Бєдняков та народився і виріс у Маріуполі. У місті жили його мама та сестра. Рідні потрапили в окупацію. На жаль, мама знаменитості померла, а сестра все ж змогла виїхати з облоги на початку квітня.

Нагадаємо, Тіна Кароль розповіла про свого 67-річного батька, який відмовився виїхати з України і пішов служити. Чоловік через вік міг безперешкодно залишити країну, але не зробив цього.

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