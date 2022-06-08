Бєдняков показав, як виживають жителі окупованого Маріуполя: "Немає слів"

Український телеведучий Андрій Бєдняков показав, як доводиться виживати жителям окупованого Маріуполя у нелюдських умовах.

На сторінці в Instagram знаменитість опублікував декілька світлин, на яких показано, що Росія зробила з українським містом та його людьми.

На світлинах видно, що люди виживають у нелюдських умовах. Мешканцям Маріуполя доводиться готувати їжу на вогнищі, жити серед завалів та у зруйнованих або ж розстріляних будинках, економити воду, адже окупанти дають гуманітарку у маленьких розмірах, тож для всіх не вистачає.

Утім, місцеві намагаються хоча б якось прибирати завали довкола.

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"Жизнь налаживается" казали вони. Окупований Маріуполь. Наші дні. Немає слів…", - написав Бєдняков.

Під дописом ведучого залишила свій емоційний коментар Маша Єфросиніна. Знаменитість не знає, що ненавидіти більше: окупантів, які зробили такі жахливі речі, чи те, що поки неможливо чимось допомогти Маріуполю.

"Я не знаю, що ненавиджу більше - цю нелюдську нечисть, що зробила таке, або безпомічність", - написала під дописом Маша.

Зауважимо, Андрій Бєдняков народився і виріс у Маріуполі. У місті жили його мама та сестра. Рідні потрапили в окупацію. На жаль, мама знаменитості померла, а сестра все ж змогла виїхати з облоги на початку квітня.

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