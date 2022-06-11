Бєдняков показав, якою потворною окупанти зробили стелу на в'їзді в Маріуполь – фото

Український телеведучий Андрій Бєдняков показав, як російські окупанти змінили в'їзну стелу Маріуполя.

Так, загарбники перефарбували синьо-жовту назву міста у свій триколор. Також ворог замінив українську літеру "і" на російську - "и", зняв герб і дату заснування міста.

Фото "до" і "після" ведучий розмістив у своєму Instagram та гнівно прокоментував свій допис.

Фото: instagram.com/biedniakov

Андрій зазначив, що скільки б фарби росіяни не використали, вони ніколи не зможуть знищити синьо-жовті кольори.

"Маріуполь - це Україна, "граматєі". Вони навіть зняли рік заснування. Щоб ми не пам'ятали нашу історію. Адже історія "має бути" лише їхня. Вчителі хрінові", – прокоментував він.

Зі свого боку, фоловери та колеги ведучого додали, що окупанти дарма витратили фарбу, оскільки "їм скоро звідти тікати".

"Декілька днів і перефарбуємо", - написала колега Бєднякова Леся Нікітюк.

Нагадаємо, днями Бєдняков показав, як виживають жителі окупованого Маріуполя. Знаменитість опублікував декілька світлин, на яких показано, що Росія зробила з українським містом та його людьми.

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