Бєдняков про те, як його близькі тікали з Маріуполя: "Їх роздягали до трусів, рилися в телефонах"

Ведучий та шоумен Андрій Бєдняков розповів, як його рідні та близькі виїжджали з окупованого Маріуполя.

Бєдняков не з чуток знає про жахіття, які відбуваються у Маріуполі. Адже він сам з цього міста і має там багато знайомих. У програмі Денисов Time. Війна. Бєдняков зізнався, що у Маріуполі було ще гірше, ніж у Бучі, Гостомелі, Ірпені:

"Зараз прибирають все, намагаються знищити докази того, що там відбувалося. Мені розповідають і показують, як збирають тіла, куди їх скидають, звідки забирають техніку. У Маріуполі було жахіття. Деякі люди, які виїжджали звідти, днями не могли розмовляти. Їм було важко. Потрібен час", - сказав ведучий.

Він також поділився, яким чином його близькі намагалися втекти з окупованого Маріуполя. Бєдняков зізнався, що на початку ще можна було звідти вирватися, але люди не знали, що проводилася евакуація і можна було виїхати:

"Я не буду говорити про інших, щоб не перекручувати інформацію. Розповім лише ті історії, якими поділилися близькі друзі та родини, яким ми зараз допомагаємо. Один мій друг, наприклад, добирався вісім чи дев'ять днів до території іншої країни, бо в Україну не випускали. Він перетнув усю територію Росії, щоб виїхати в Європу. Розповідав, що роздягали до трусів, якщо не повністю. Прискіпливо роздивлялися всі татуювання. Шукали серед людей українських військових. Наприклад, морських піхотинців чи бійців Азова. Всіх чоловіків перевіряли, питали, чи знають когось з військових, заглядали у месенджери, рилися в телефонах…" – розповів Бєдняков.

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