"Бєлгород, терміново!": легіон "Свобода Росії" і РДК анонсували нові удари

Російські добровольці анонсували нові удари по військових цілях, що розташовані у межах міста Бєлгород. Тому місцевих закликали виїхати або сховатись до укриттів.

Легіон "Свобода Росії" увечері, 18 березня, звернувся до жителів російського Бєлгорода із закликом негайно евакуюватися або знайти укриття.

Про це йдеться в повідомленні Легіону в Телеграм.

"Закликаємо жителів негайно покинути Бєлгород чи знайти надійне укриття через загрозу ракетно-артилерійського обстрілу! Ми завдаємо ударів по військових цілях, але через розміщення військових об'єктів противника в житловому секторі можуть постраждати цивільні! Просимо бєлгородців терміново евакуюватись", – йдеться в повідомленні.

Аналогічну заяву опублікував і РДК (Російський добровольчий корпус).