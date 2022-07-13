Бєлгородський "гостинець" від сусідів "загубився": росіяни намагалися обстріляти ракетами Харків

Напередодн армія країни-агресорки обстріляла Індустріальний та Немишлянський райони Харкова. Внаслідок ворожої атаки п'ять місцевих мешканців отримали поранення. Потерпілих шпиталізували до лікарні. Їхній стан стабільний.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У ніч проти13 липня Росія намагалася завдати ракетного удару по Харкову. "Наші ЗСУ зробили все, щоб бєлгородський "гостинець" від сусідів "загубився дорогою". Потерпілих немає", - йдеться у повідомленні керівника області.

Атакували росіяни завдали артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського районів області. Окупанти пошкодили приватні будинки та господарчі споруди.

Загалом протягом доби в Харківській області поранення від російських обстрілів отримали п'ятеро мирних мешканців: двоє людей в Харківському районі, одна - в Богодухівському, двоє - в Ізюмському. У селі Слатине, що у Харківському районі, загинув 55-річний чоловік.

В ОВА наголошують, що на території області тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні утримуваних позицій. В районі Ізюма окупанти вели штурм в напрямку Довгенького. Наші захисники дали ворогу відсіч, змусивши того відійти з втратами.

Як повідомлялося, у Луганській області майже щодня ЗСУ знешкоджують ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Вони намагаються шукати слабкі місця в обороні ЗСУ. Посилення диверсійних розвідувальних заходів обумовлюється нестачею боєприпасів.

Читайте також: