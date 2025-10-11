"Бєлгорода замало": експерт пояснив, куди і як треба бити, щоб Росія відчула війну

Атака на Росію / © ТСН.ua

Україна може і повинна завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі великих російських міст, щоб створити симетричну відповідь на терор окупантів. Експерт назвав Москву пріоритетною ціллю та пояснив, яка тактика допоможе прорвати ППО столиці РФ.

Про це розповів військовий оглядач Денис Попович.

За словами Поповича, для завдання симетричних ударів у відповідь Україна може використовувати далекобійні дрони. Він нагадав, що такий удар вже призвів до блекауту в Бєлгороді, однак цього недостатньо для стратегічного ефекту.

«Бєлгород — це замало. Дуже швидко РФ ізолювала в інформаційному сенсі цю подію. Потрібно кілька міст», — зазначив експерт.

На думку військового оглядача, для досягнення максимального ефекту необхідно одночасно знеструмити кілька великих російських міст.

«Дуже бажано, якщо це буде Москва передусім. Дуже бажано, якщо це буде Пітер, хоча це відносно далеко. Воронеж, Курськ, Брянськ, Ростов, як перевалочна база для перекидання військ на територію України і так далі. Якщо це буде відразу кілька міст, ну то це буде дуже хороший ефект», — сказав Попович.

Щоб успішно вразити добре захищені цілі, наприклад, у Москві, Україні варто застосовувати тактику комбінованих атак, яку використовує сама Росія. Це означає одночасне застосування кількох різних засобів ураження.

Експерт пояснив, що для цього можна використовувати далекобійні дрони, крилаті ракети «Фламінго», «Нептуни» та «Товсті Нептуни». Зокрема, ракети «Фламінго» здатні працювати на низьких висотах, оминаючи перешкоди, що робить їх складними цілями для виявлення та перехоплення російською ППО.

«Якщо ми зможемо організувати комбіновану атаку на протиповітряний пояс оборони Москви… ну тоді шанси можуть збільшитись», — підсумував Денис Попович.

Нагадаємо, Україна має сили та засоби для того, щоб спричинити блекаут у Москві. Так, російська ППО навряд чи зможе відбити напад, до прикладу, з 700 БпЛА. Але, за словами офіцера ЗСУ та політолога Андрія Ткачука, така операція неефективна, вона не вартує витрачених ресурсів.

«Очевидно, що заяви президента були спрямовані з метою психологічного тиску на населення. Це треба роботи», — стверджує він.

Натомість, вважає Ткачук, краще зосередитися на ударах по військовій логістиці та об’єктах на території Росії.