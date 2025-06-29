Били струмом по відкритих ранах: боєць, якому на тілі випалили "слава Росії", про полон

Військовий 79 окремої десантно-штурмової бригади Андрій Переверзєв / © Telegram-канал UNITED24

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Військовий 79 окремої десантно-штурмової бригади Андрій Переверзєв, якому у російському полоні випалили на тілі напис «Слава Росії», розповів про те, як пережив тортури, примусову госпіталізацію та життя в російській колонії.

Про це йдеться в його інтерв’ю United24.

Андрій потрапив у полон в лютому 2024 року. Боєць отримав важкі травми. В певний момент він навіть подумав, що йому вибухом відірвало ноги, адже він їх не відчував. Окупанти, що брали його в полон, також дивувалися, як йому вдалося вижити. Тим не менш, «співчуття» росіяни виразили у характерній для них манері — вдарили тяжко пораненого чоловіка по голові п’ятилітровою пластиковою пляшкою для води.

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«„Це було їхнє „ласкаво просимо“», — говорить Андрій.

Військовий розповідає, що коли він вдруге прийшов до тями, його почали допитувати. Дізнавшись, з якого підрозділу боєць, росіяни почали його катувати. «Коли вони дізналися, з якого я підрозділу, це справді розлютило їх. Вони були розлючені», — каже Андрій.

Катування тривало до ранку наступного дня. Протягом цього часу росіяни били українця струмом по відкритих ранах. Далі його відправили до шпиталю, де провели операцію. Саме там Андрієві нанесли цей напис «Слава Росії».

Боєць зазначає, що спочатку нічого не знав про цей напис, аж поки не прийшла російська медсестра. «Не хвилюйся, коли повернешся додому, перекриєш це татуюванням або ще чимось».

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Андрій тоді й не зрозумів, про що вона говорить. Вперге він побачив випалений напис, коли його перевели у звичайну палату: «Я подивився й ахнув. […] Я сказав: „Ви всі покидьки. Я застрелю вас усіх“ Вони нічого не зробили, лише побили мене». Військовий припускає, що напис зробив хірург за допомогою, ймовірно, медичного паяльника.

Військовий розповідає, що його мотивувала вижити обіцянка 9-річній доньці: незважаючи ні на що повернутися додому. Тепер він планує повернутися служити, якщо лікарі дозволять йому це.

«Я хочу продовжити службу. Проте все залежить від того, як пройдуть операції і що лікарі скажуть після цього. Чи можна мені буде носити вагу, одягати броню і подібне. Якщо все буде добре, я повернуся», — підсумував захисник.

Раніше у ГУР підтвердили автентичність моторошного фото військовополоненого з випаленим на шкірі написом «Слава Росії».

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Після розголосу лікарі взялися допомогти українському захисникові, звільненому з полону, прибрати з тіла напис «Слава Росії».

Також лікарі шокували, хто міг зробити напис «Слава Росії» на тілі полоненого.