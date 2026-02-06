Битва за Донбас і загроза для Запоріжжя: експерт розкрив плани окупантів на весну

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Навесні 2026 року епіцентр бойових дій знову може зміститися до ключових вузлів оборони на Сході та Півдні України. Російські окупанти продовжують марити повним захопленням Донбасу і ставлять ультиматуми щодо добровільного виходу ЗСУ з території Донеччини.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

За словами експерта, стратегічна задача Кремля залишається незмінною. Саме навколо Донбасу «закрутиться» основний сценарій весняної кампанії.

Наразі російська армія концентрує зусилля на кількох напрямках:

Рух до Райгородка. Це дозволить окупантам посилити тиск на українське угруповання в напрямку Слов’янська.

Просування на півдні Донеччини. Мета — підійти якомога ближче до Краматорська, який є адміністративним центром підконтрольної Україні частини області.

«Росія вимагає, аби Україна самостійно вийшла з підконтрольної їй території Донецької області. Якщо їм не вдасться реалізувати цей сценарій, то вони продовжать бойові дії», — наголосив Світан.

Чи є загроза для Запоріжжя

Не менш напруженою залишається ситуація на Запорізькому напрямку. Хоча, за оцінкою Світана, у ворога наразі немає ні сил, ні засобів для штурму самого Запоріжжя, росіяни намагаються реалізувати дві тактичні задачі.

Однією з таких, є захоплення Степногірська. Контроль над цим населеним пунктом дозволить ворожій артилерії діставати до житлових кварталів обласного центру.

Також окупанти марять про оточення Гуляйполя. Окупанти прагнуть взяти місто в оперативне кільце.

Крім того, росіяни намагаються максимально розширити так званий сухопутний коридор від окупованого Криму, щоб убезпечити свою логістику.

Чи можлива пауза у боях

Розвиток подій навесні напряму залежатиме від ресурсів агресора. Світан не виключає сценарію, за якого інтенсивність боїв може знизитися.

«Загалом їм треба буде йти на оперативну паузу або із зупинкою бойових дій, або зі зменшенням інтенсивності, як це було минулого року. Тоді вони зменшили наступальну активність та накопичували засоби під кампанію, яка почалася ближче до кінця літа», — підсумував експерт.

Нагадаємо, у січні темпи просування російських окупаційних військ на фронті знизилися майже вдвічі, однак це не означає відмову Кремля від наступальних планів. За оцінкою військового експерта Владислава Селезньова, пауза зумовлена складними погодними умовами та важкими боями у міській забудові, зокрема в районах Часового Яру, Покровська, Мирнограда, Костянтинівки та Вовчанська.

Водночас РФ використовує цей період для перегрупування сил і накопичення ресурсів. Експерт попереджає, що вже ближче до квітня противник може перейти до масштабнішого наступу. Стратегічна мета Москви залишається незмінною — повний контроль над Донецькою та Луганською областями, а також спроби просування в Запорізькій і Херсонській областях, із можливим формуванням так званої «санітарної зони» в прикордонних регіонах України.