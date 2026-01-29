Загроза прориву: які великі міста стали головною ціллю путінського війська

Танк. / © Associated Press

Неокуповані території Донбасу залишаються центром військових зусиль Російської Федерації. Окупанти протягом тривалого часу без успіху намагаються просунутися до двох міст - Слов'янська і Краматорська, що є опорними пунктами української оборони.

Про це йдеться у матеріалі військового аналітика Sky News Майкла Кларка.

Видання зауважує, що саме ці два міста у Донецькій області фактично стали фортифікаційним каркасом східного фронту. Вони відігравали ключову роль у захисті решти 20% східної частини регіону, що утримує Україна.

Втрата цих населених пунктів, за оцінкою аналітиків, здатна обрушити всю лінію оборони ЗСУ на сході. Адже навіть битва за Покровськ є спробою російської армії захопити потенційний стартовий майданчик для атаки на фортечний пояс.

«Якщо Слов’янськ і Краматорськ впадуть, то й решта теж. Слов'янськ історично та політично дуже важливий. Українці повернули його 2014-го. Він був першим місто, яке захопили так звані “донецькі ополченці”, - наголошує Sky News.

Повернення Слов'янська має «символічне значення» для України, а для РФ залишається болючою точкою. Водночас Краматорськ виконує роль великого адміністративного та логістичного центру регіону.

Аналітик наголошує, що ці міста розташовані на «височині» і «захопити їх буде дуже важко». Адже за роки війни вони були добре укріплені.

Нагадаємо, раніше речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець повідомив, що Росія готує наступ на два міста - Слов’янськ та Краматорськ Донецької області. Російські війська зосередили близько 80 тис. особового складу для активізації своїх зусиль. За даними розвідки, вони посилюють логістику та перекидають резерви після відходу ЗСУ від Сіверська.