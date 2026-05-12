Битва за дрони: чому Україна та РФ знищують БпЛА ще на конвеєрі

Україна та РФ знищують БпЛА ще на конвеєрі / © із соцмереж

Росія та Україна почали знищувати дрони ще до того, як їх виготовлять. Через те що дрони стали визначальною рисою цієї війни, і Україна, і Росія прагнуть знищити дрони одна одної на етапі виробництва чи навіть раніше.

Країни атакують виробничі потужності одна одної. Протягом останніх місяців ці удари помітно почастішали. Про це пише Forbes.

Україна протягом останніх місяців посилено атакує російські заводи з виготовлення БпЛА. Одна з найгучніших атак трапилася 19 квітня 2026 року, коли ЗСУ вдалося вразити завод «Атлант Аеро» в Таганрозі, Ростовської області.

Удару завдали крилатими ракетами «Нептун». На цьому заводі росіяни виготовляли БпЛА «Молнія» та компоненти для дрона «Оріон».

На супутникових знімках, які з’явилися пізніше, було видно суттєві пошкодження виробничих будівель та логістичних зон. Протягом наступних тижнів завод «Атлант Аеро» зазнав ще кількох атак.

У квітні Сили оборони також атакували Центр спеціального призначення «БАРС-Сармат» у тимчасово окупованій частині Запорізької області. Там нині займаються розробкою безпілотників, роботизованих систем та технологій радіоелектронної боротьби.

Неодноразово прилітало по заводу «Прогрес» у Тамбовській області. Там виготовляли датчики та електроніку для передових російських дронів.

Останні удари України по російських заводах дронів відбулися по зоні «Алабуга» в Татарстані, де виготовляють «Шахеди», та заводу «ВНІІР-Прогрес» поблизу Чебоксар, де виготовляють навігаційні приймачі та антени для дронів.

«Замість постійного вдосконалення методів підміни GPS, Україна націлилася на джерело виробництва самих чіпів Kometa. Знижуючи можливості Росії виробляти ці модулі, Україна може підвищити ефективність своїх систем радіоелектронної боротьби», — пишуть Forbes.

Росіяни також завдають ударів по українських виробництвах дронів. Зокрема, ворог атакував низку об’єктів на Київщині, де виготовляють компоненти для дронів «Лютий». Саме ці далекобійні дрони атакували російську нафтову інфраструктуру та військово-промислові об’єкти.

Ворог атакував майстерні, де складають та модифікують FPV-дрони. РФ атакує українські об’єкти, що виробляють ключові компоненти для безпілотників. Ударів зазнали виробництва у Харкові та Дніпрі.

Удари по заводах з виробництва дронів почастішали з обох боків, однак проблеми у країн різні. Україна стикається з масовістю дронів ворога та їхньою досконалою електронікою. Натомість РФ не може закрити фізично всі свої об’єкти, тому страждає від прицільних українських ударів.

Рушійним фактором також є швидкий розвиток можливостей безпілотників у планах дальності та точності. Зокрема, Україна тепер дістає до Уралу та Татарстану своїми дронами. На противагу цьому росіяни покращили «Шахеди», які тепер мають вищу швидкість, нову навігаційну систему і вищу стійкість до РЕБ.

Ані Україна, ані РФ не мають запасів дронів, адже вони з конвеєра йдуть на поле бою. Тому удари по заводах безпілотників матимуть прямий вплив на війну. У випадку удару по виробництву, його можна доволі швидко відновити в іншому місці. Тож удари по заводах тимчасово зменшать, але не знищать загрозу повністю.

Завдяки дронам ЗСУ досягли переламу у війні

Нагадаємо, на фронті відбуваються суттєві зміни: ЗСУ розширили «кілзону» ураження до 100 км углиб тилу противника. Бійці підрозділу «Азов» продемонстрували здатність завдавати ударів дронами по техніці окупантів у районі Маріуполя та встановили вогневий контроль над дорогами навколо Донецька.

Як зазначає аеророзвідник Ігор Луценко, можливість масовано нищити ворожу логістику на такій відстані є стратегічно важливою, адже контроль над комунікаціями фактично означає контроль над суходолом.

У перспективі вся окупована територія може стати зоною суцільного ураження. Якщо росіяни не зможуть безпечно пересувати техніку, боєприпаси та піхоту в глибокому тилу, це позбавить сенсу подальше утримання захоплених земель.

За словами експерта, досвід «Азову» переймають і інші підрозділи, що згодом перетворить логістику ворога навіть у напрямку Криму на «російську рулетку» та стане ще одним вагомим кроком до поразки РФ.

