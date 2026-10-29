«Битва за ключ оборони Донбасу»: аналітик пояснив, чому найближчі місяці стануть вирішальними

Війна в Україні

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Силам оборони України вдалося загальмувати російський наступ у Донецькій області та стабілізувати фронт поблизу Слов’янська. Водночас становище на цій ділянці залишається складнішим, ніж у Запорізькій області.

Про це заявив OSINT-аналітик Клеман Молен.

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За його оцінкою, на початку 2026 року українські підрозділи залишили позиції в Покровську та Мирнограді. Після цього російська армія задіяла чотири армії на ділянці фронту завдовжки близько 50 кілометрів і розпочала наступ у напрямку Добропілля.

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Однак нині російські війська припинили спроби просуватися до західних адміністративних меж Донецької області та в напрямку Дружківки.

У районі Добропілля росіяни переважно використовують тактику інфільтрації — невеликими групами проникають крізь українські позиції. Подекуди такі підрозділи доходять навіть до центральної частини міста.

Молен наголошує, що Добропілля має важливе стратегічне значення в нинішній війні. Потенційно контроль над містом міг би відкрити російським військам шлях для подальшого наступу на Барвінкове, хоча аналітик вважає такий сценарій малоймовірним через потужні українські укріплення.

«Місто має величезне значення для поточної війни, потенційно воно навіть може відкрити шлях для наступу на Барвинкове, хоча це й малоймовірний сценарій, з огляду на міць українських укріплень», — зазначив він.

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Важкі бої продовжуються і за Костянтинівку, де протистояння триває вже понад рік. За словами аналітика, позиції сторін у місті значною мірою переплелися, що ускладнює визначення фактичного контролю над окремими районами.

Молен оцінює, що російські війська мають перевагу приблизно на 50% території Костянтинівки, українські сили — орієнтовно на 15%. Ще близько 35% міста залишаються зоною, де складно однозначно визначити, яка зі сторін контролює позиції.

Ситуація на підступах до Слов’янська та Краматорська протягом 2026 року поступово ускладнювалася. Водночас, за оцінкою Молена, у вересні українським військовим вдалося відкинути російські сили від цих міст.

Попри продовження російських наступальних дій, загальна ситуація для України, на думку аналітика, виглядає дещо кращою, ніж навесні.

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Однією з проблем для російського командування він називає обмежені можливості для маневру. Російські підрозділи наблизилися до великих населених пунктів і потужних оборонних рубежів, тому подальше просування вимагатиме фронтальних атак.

Молен наголошує, що найближчі місяці покажуть, наскільки ефективно українські сили зможуть стримувати російський наступ у районі Добропілля та закріпити стабілізацію фронту.

«У найближчі місяці стане зрозуміло, наскільки успішно Україна стримує російське просування біля Добропілля і наскільки успішними стануть її спроби стабілізувати фронт», — підсумував аналітик.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська змогли проникнути до північної частини Куп’янська на Харківщині та закріпитися там невеликими групами.

Ми раніше інформували, що українські військові проводять на Куп’янському напрямку фронту успішну операцію «Велес», просунувшись на понад 15 кілометрів та взявши в полон понад три десятки російських окупантів.

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