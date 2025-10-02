Ситуація на фронті / © Associated Press

Куп’янськ — другий найбільший залізничний вузол Харківської області — знову опинився в зоні ризику. У разі падіння міста це стане серйозним деморалізуючим ударом для українських військових.

Про це йдеться на Radio Free Europe.

У вересні 2022 року українська армія прорвала слабкі російські позиції в Харківській області, вийшла до річки Оскіл і відновила контроль над Куп’янськом — важливим залізничним вузлом.

Втім, через три роки місто знову опинилося під реальною загрозою наступу ворога, пише військовий експерт, заступник директора Інституту стратегічних і оборонних досліджень у Франції Тібо Фуйє.

Аналітик наголошує, що нинішня ситуація є віддзеркаленням одночасно і складнощів України, і готовності Кремля зазнавати величезних втрат.

«Ми перебуваємо у фазі війни на виснаження. Ключовим є вміння витримати й поступово послаблювати ворога, а не завдавати одного вирішального удару», — пояснює він.

За його словами, якщо ситуація кардинально не зміниться, захоплення Куп’янська може співпасти з початком осінніх дощів і холодів.

Російські війська протягом кількох місяців поступово просувалися на північ, закріпившись на східному березі Осколу, хоч і зосереджували основні сили на інших напрямках.

Куп’янськ має стратегічне значення, адже саме тут проходить залізнична гілка, яка забезпечує логістику українських військ із Харкова.

На початку вересня противник використав підземні газопровідні комунікації, щоб обійти оборону ЗСУ на околиці міста. Українські військові повідомили про підрив цієї мережі та ліквідацію десятків окупантів, але не виключили, що частина російських військових могла сховатися.

Не менш напружена ситуація і в Донецькій області, нагадує експерт. Покровськ, важливий транспортний вузол, протягом року перебував під постійною небезпекою оточення.

На схід від Добропілля у серпні невеликі групи росіян прорвали укріплення позицій української армії. Це продемонструвало тактику ворога — використовувати дрібні мобільні групи, які проникають у тил на мотоциклах чи всюдиходах, закріплюються й чекають підкріплення.