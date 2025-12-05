Битва за Мирноград: наскільки РФ насправді близька до повного захоплення міста

Мирноград / © Associated Press

Окупаційні війська країни-агресора Росії намагаються завершити оточення бійців Сил оборони в Мирнограді Донецької області.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, речник 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ України полковник Володимир Полевий спростував заяви про те, що російські війська оточили українські війська в Мирнограді.

ISW не виявив візуальних доказів або офіційних українських звітів, щоб оцінити, що російські війська оточили українські війська в Мирнограді, хоча ситуація надзвичайно складна, і російські війська, ймовірно, можуть порушити вузькі шляхи евакуації українських військ та НЛК за допомогою артилерії та безпілотників.

Речник української бригади, що діє на Покровському напрямку, 4 грудня повідомив, що російське військове командування зосередило приблизно 150 тисяч особового складу в районі Покровська та Мирнограда, близько 11 -12 тисяч з яких здійснюють штурми.

За його даними, російські безпілотники ускладнюють логістику України, але українські сили змогли провести кілька ротацій та доправити постачання за останні кілька днів.

Нагадаємо, німецьке видання Bild з посиланням на неназваного солдата ЗСУ, який перебуває в місті, повідомило, що оточеними ризикують залишитися близько 1000 українських військовослужбовців з Мирноградського гарнізону.

«Ми повинні або вивести контингент з Мирнограда, або забезпечити стабільну логістику. Витягніть нас звідси або забезпечуйте постачання! Якщо ні, захисники міста залишаться там назавжди», — сказав виданню боєць.

Угруповання військ «Схід», яке відповідає за оборону агломерації, повідомило 3 грудня, що в Мирнограді ЗСУ тримають оборонні рубежі і ліквідують російських солдатів на підході до міста.

«Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська і Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним», — написали у відомстві.

Про те, що Мирноград зараз як ніколи близький до оточення заявили також аналітики DeepState.