Російські військові / © Associated Press

Українські війська продовжують утримувати присутність у Родинському, тоді як російські підрозділи діяли менш ніж на половині території Мирнограда.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), аналізуючи дані з відкритих джерел.

Оприлюднені 28 грудня геолоковані відео зафіксували роботу українських сил у північній частині Родинського, що підтверджує спроможність Сил оборони діяти в межах населеного пункту.

Водночас матеріали від 27 грудня свідчать про нещодавнє просування російських військ у північній частині Мирнограда. Інші відеозаписи того ж дня показують встановлення російських прапорів у кількох точках на півночі міста та в центрі Родинського під час інфільтраційних дій, які, за оцінкою ISW, не призвели до зміни контролю над територією чи переднім краєм зони бойових дій.

За наявними даними ISW, докази вказують лише на присутність російських сил — у межах інфільтрацій або штурмових дій — не більш як на 49% території Мирнограда. Генеральний штаб ЗСУ 27 грудня спростував заяви РФ про нібито захоплення міста та наголосив, що російські війська досі не встановили контроль над Покровськом, попри майже 150 днів боїв у межах населеного пункту.

Також 28 грудня 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив про утримання українськими підрозділами позицій у північній частині Покровська.

Нагадаємо, напередодні Генштаб ЗСУ та Центр протидії дезінформації спростували заяви Кремля про захоплення Гуляйполя, Мирнограда та Степногірська, наголосивши, що Сили оборони продовжують утримувати ці населені пункти. У Костянтинівці українські захисники розгромили штурмову колону РФ, що спростовує фейки про контроль ворога над частиною міста. Військові підкреслюють, що дезінформація про «перемоги» під Покровськом та Куп’янськом спрямована на тиск під час мирних переговорів.